Champions League 22-23, Inter-Plzen: le probabili formazioni

26-10-2022 08:13

Questa sera alle 18.45, l’Inter, ospiterà a San Siro il Viktoria Plzen nella quinta giornata del girone C di Champions League. I nerazzurri, al momento, si trovano al secondo posto della classifica con i loro 7 punti, cinque in meno del Bayern Monaco capolista e tre in più del Barcellona, fermi a quota zero i cechi. L’Inter in caso di vittoria si qualificherebbe agli ottavi.

Simone Inzaghi, per la gara con il Viktoria Plzen, dovrà fare a meno di Brozovic, mentre nell’elenco dei convocati figurerà Lukaku. Il belga, tuttavia, inizierà dalla panchina, con il tandem d’attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, formato da Dzeko e Lautaro Martinez. In difesa tornerà Bastoni dal primo minuto al fianco di De Vrij e Skriniar. Tra i pali Onana.

Bilek, dall’altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Kopic, Vlkanova e Mosquera chiamati ad agire alle spalle dell’unica punta Chory. A centrocampo Bucha al fianco di Kalvach.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Tijani, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chory. All. Bilek