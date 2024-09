Champions League: arbitri inesperti per Juve e Milan ma c'è un motivo per sorridere

A dirigere i bianconeri contro il Psv sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, per la gara dei rossoneri contro il Liverpool fischierà il norvegese Espen

Non ha trattato con i guanti le squadre italiane impegnate in Champions League Roberto Rosetti, designatore arbitrale dell’Uefa. Sia per la Juventus, che martedì sarà impegnata contro il Psv, sia per il Milan – che affronterà il Liverpool – a fischiare saranno arbitri con una limitata esperienza internazionale nonostante, soprattutto per i rossoneri, si tratti di partite di cartello.

Le squadre arbitrali per Juventus e Milan

Il ritorno in Champions League della Juventus, dopo due anni di astinenza, sarà diretto dallo spagnolo Alejandro Hernández, coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Munera al Var e del Cerro Grande all’Avar. Per Milan-Liverpool arbitra il norvegese Espen Eskas, coadiuvato dagli assistenti connazionali Engan e Bashevkin, con IV uomo Hagenes e i due tedeschi Dankert al Var e Dingert all’Avar.

Un arbitro delle Canarie per la Juve

Spagnolo classe 1982, Alejandro Hernandez è nato nelle Canarie, a Lanzarote, ed è un arbitro FIFA dal 2014 ma non ha grande esperienza di match importanti. L’Italia lo ricorda bene perché ha diretto l’anno scorso per la prima volta la nazionale maggiore nella gara con l’Ucraina vinta per 2-1. Un precedente che fa sorridere anche sommato a quello a livello giovanile, quando l’Italia U.19 per gli Europei di categoria superò 1-0 la Germania con gol dell’interista Dimarco. In quell’Italia c’era anche lo juventino Locatelli.

Il precedente di Eskas con la Roma

Ancor meno esperto l’arbitro del Milan. Eskas è stato chiamato in causa anche a Euro2024 ma solo come IV uomo o al Var. Un solo precedente con squadre italiane, la vittoria in Europa League della Roma sullo Slavia Praga per 2-0 l’anno scorso.