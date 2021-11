Champions League, Atalanta-Manchester United: le formazioni ufficiali

02-11-2021 20:17

Gara fondamentale in Champions League per l’Atalanta che con una vittoria potrebbe sorpassare i “Red Devils” in testa alla classifica del gruppo F.

Gli orobici proveranno a centrare il successo affidandosi alla vena di Zapata in attacco e alla spinta di Zappacosta e Maehle sulle fasce, mentre Solskjaer cercherà di dare continuità al successo in Premier contro il Tottenham puntando sull’intesa tra Rashford e Ronaldo in attacco e sulle doti di Bruno Fernandes sulla trequarti.

Atalanta-Manchester United, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Mc Tominay, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes; Rashford, Ronaldo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

