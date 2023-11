Champions, Benfica-Inter: info, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La squadra di Simone Inzaghi punta con decisione al primo posto del gruppo D: testa alla trasferta di Lisbona con calcio d'inizio alle 21 di mercoledì 29 novembre.

28-11-2023 17:30

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

L’Inter si appresta ad affrontare il quinto turno del gruppo D di Champions League. I nerazzurri, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, saranno ospiti al Da Luz di Lisbona per la gara contro il Benfica. Mercoledì 29 novembre, sarà calcio d’inizio alle 21. La squadra di Simone Inzaghi ha staccato il pass per la fase successiva del torneo grazie alla vittoria di misura conquistata contro il Salisburgo lo scorso 8 novembre. Lautaro e compagni vanno a caccia del primo posto, attualmente occupato dalla Real Sociedad: le due squadre si trovano entrambe a quota 10 punti e si affronteranno nell’ultima giornata della fase a gironi a San Siro.

Benfica-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Benfica e Inter è in programma domani, mercoledì 29 novembre, con calcio d’inizio alle 21 all’Estadio da Luz. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201, e su Sky Sport, al canale 252. Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app Sky Go e NOW, ma anche su Infinity+.

Partita: Benfica-Inter

Benfica-Inter Data e orario: mercoledì 29 novembre ore 21

mercoledì 29 novembre ore 21 Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport

Sky Sport Uno, Sky Sport Diretta streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

La formazione del Benfica

Il Benfica, fanalino di coda del gruppo D, non ha ancora conquistato un punto nella fase a gironi di Champions League 2023/24. La squadra di Schmidt dovrebbe affrontare l’Inter con il 3-4-3, con Trubin tra i pali e la difesa formata da A. Silva, Otamendi e Morato. Centrocampo affidato a Neves, Florentino, J.Mario e Aursnes, mentre in attacco il tridende composto da Di Maria, Musa e Rafa Silva.

Benfica (3-4-3): Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All.: Schmidt.

La formazione dell’Inter

Simone Inzaghi, in virtù della sfida di campionato contro il Napoli in programma domenica, opterà per un corposo turnover. All’orizzonte ci sarebbe l’opportunità di dare un’altra chance a Bisseck con l’avanzamento di Darmian sulla fascia destra di centrocampo, permettendo così a Dumfries e Cuadrado di riposare. L’olandese si è mostrato piuttosto sottotono nella sfida contro la Juventus, mentre il colombiano non ha del tutto smaltito il fastidio al tendine d’Achille sinistro. Assenti gli infortunati Pavard e Bastoni. Sulla linea difensiva, a completare, ci saranno De Vrij e Acerbi.

A sinistra, invece, spazio a Carlos Augusto al posto di Dimarco, mentre al centro potranno tornare a respirare Calhanoglu e Barella lasciando spazio ad Asllani e Frattesi. C’è la possibilità di vedere Arnautovic accanto a Lautaro Martinez. Alte le probabilità di poter fare affidamento su Alexis Sanchez, reduce da un infortunio alla caviglia che l’ha tenuto out per la sfida contro la Juventus. La grande novità potrebbe essere tra i pali, con il possibile esordio in carriera in Champions League di Audero.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, L. Martinez. All.: Inzaghi.

I precedenti

Sono cinque i precedenti tra Inter e Benfica. Il bilancio è di tre vittorie a favore dei nerazzurri, tra cui quella maturata nella gara d’andata della fase a gironi della Champions League 2023/24, e di due pareggi.

SEGUI BENFICA-INTER IN DIRETTA SU NOW