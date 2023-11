Inter, Thuram re degli assist: primo in Serie A, terzo in Europa

Contro la Juventus, l'attaccante francese ha fornito il sesto servizio vincente di questa stagione, il quarto per Lautaro Martinez: solo Xavi Simons del Lipsia e Pedro Neto del Wolverhampton hanno fatto meglio di lui

27-11-2023 21:51

Alzi la mano anche il più inguaribile degli ottimisti tra i tifosi dell’Inter: qualcuno aveva immaginato un impatto così devastante di Marcus Thuram nel campionato italiano? Ottimo giocatore, senza dubbio: ma quello all’opera con la maglia nerazzurra è uno di quelli che “spostano”.

Thuram decisivo contro la Juventus

Minuto 33, Barella evita il pressing fuori tempo di Rugani e verticalizza sulla destra. Marcus scatta, sulla sua sinistra c’è Bremer, non uno qualunque: eppure, il brasiliano esita, ne accompagna la corsa in parallelo, senza affondare. Chissà cosa avrà pensato papà Lilian Thuram, in tribuna: lui probabilmente avrebbe corso in diagonale, impedendo all’attaccante di scoccare un preciso cross radente sul primo palo, sul quale Lautaro avrebbe poi fatto il resto. D’altronde, nel post partita di Dazn, Barzagli (uno che di difesa se ne intende…) lo ha detto chiaro: contrastare Thuram non è facile, perché è forte, veloce e bravo tecnicamente.

Thuram sul podio in Europa

Fatto sta che quello piazzato nella serata dell’Allianz Stadium è stato il sesto servizio vincente per i compagni, un numero che lo colloca sul podio dei migliori assist europei. Se si prendono in considerazione i dati relativi ai top 5 campionati del continente, infatti, il francese si posiziona addirittura al terzo posto (a pari merito con Trippier e Sané). Meglio di lui hanno fatto soltanto Xavi Simons del Lipsia e Pedro Neto del Wolverhampton, entrambi a quota 7. Completano la top ten europea Saul Niguez (5 assist in sette partite), Jeremy Doku (5 assist in 8 partite), Julian Brandt, Diego Rico e Nico Williams (5 assist in 10 partite).

Thuram, numeri impressionanti

Quattro dei 6 assist di Thuram in campionato hanno premiato Lautaro Martinez, mentre gli altri due sono stati serviti a Denzel Dumfries contro Cagliari e Sassuolo. Numeri che lo collocano al primo posto in serie A: e i quattro servizi per l’argentino rappresentano un piccolo record per un singolo giocatore verso un altro in questa stagione di Serie A. Un dato che si aggiunge naturalmente a quello dei gol L’attaccante nerazzurro ha già collezionato 5 marcature, di cui 4 in Serie A e una in Champions League. La rete che ha dato avvio alla scorpacciata con la Fiorentina, lo splendido 2-0 al Milan nel derby, la conclusione che ha deciso Inter-Benfica, il guizzo che ha sbloccato la gara col Torino, la zampata con la Roma nella sfida contro Lukaku.