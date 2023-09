Lautaro Martinez vuole solo l'Inter e pensa al rinnovo: le parole dell'agente

Alejandro Camano non ha dubbi: l'argentino si sente in famiglia e vuole prolungare il contratto con i nerazzurri fino al 2028, ecco perché ha rifiutato l'Arabia Saudita

29-09-2023 21:28

Un atto di fede e di amore, così potrebbe definirsi. E’ quello che Lautaro Martinez ha compiuto, e molto probabilmente compirà, nei confronti dell’Inter. Almeno stando alle parole di Alejandro Camano, agente dell’attaccante dell’Inter, intervistato da tvplayofficial.

Lautaro Martinez vuole solo l’Inter

”L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni, e ha avuto tante proposte ma non solo da li – ha detto – quando gli dico di queste possibilità mi dice ‘Inter Ale, Inter’. L’affinità con tifosi e società è totale. E’ importante il senso di appartenenza e lui lo ha. Al progetto, al gruppo. Lautaro non ha ascoltato niente che non fosse l’Inter“. Per questo il popolo nerazzurro ama così tanto il suo “toro” argentino. Perché dà l’anima in campo per una causa, che per loro è motivo di vita. E, a quanto pare, sta diventando sempre più un motivo di vita anche per lui, non a caso capitano e non a caso sempre pronto a parlare di rinnovi.

Lautaro-Inter, si pensa al rinnovo

”Lautaro adesso è all’Inter perché gli piacciono società e squadra – ha aggiunto Camano – quest’estate ne ha parlato tutto il mondo della possibile cessione ad un’altra squadra, ma la realtà è che lui ha deciso di restare, perché gli piace la tranquillità e considera che la sua squadra sia l’Inter. E’ felice, è il capitano della squadra, sta aspettando anche un bambino, dobbiamo lavorare affinché sia sempre felice. Credo che il rinnovo sia una possibilità. Ne abbiamo parlato sia con l’Inter e con Lautaro. Il legame con l’Inter è qualcosa di importante. Ci siamo promessi con l’Inter di lavorare per la tranquillità dell’Inter e di Lautaro. Credo che sia importante per tutti avere un legame duraturo. Ha rifiutato tante opzioni perché vuole restare all’Inter“.

Gli obiettivi di Lautaro

Camano è anche andato oltre il rapporto professionale. ”Il rapporto con l’Inter è familiare, lavoriamo insieme da molti anni. Ci sentiremo con tranquillità in un clima sereno. Lavoreremo per rendere felice un giocatore che sente grande affinità col progetto. Io credo che il progetto dell’Inter stia andando bene. Lo scorso anno sono arrivati in finale di Champions, si sono rinforzati per essere la squadra più importante del calcio italiano. L’Inter tutti gli anni ha una squadra importante. Saremo felici se vincesse lo Scudetto. Ma credo che negli ultimi 4-5 anni sia aumentata molto la qualità”.

Lautaro, rinnovo fino al 2028

Parole che naturalmente devono trovare una traduzione in atti pratici: a quando la firma? Potrebbe arrivare già quest’anno, nonostante Lautaro abbia un contratto che lo lega all’Inter fino al 2026. Il nuovo accordo potrebbe contenere un prolungamento almeno di altri due anni, fino al 2028: non a vita, ma quasi.