Cessione Inter, negli Emirati certi che Investcorp sia vicina a chiudere l’affare

La trattativa tra il fondo del Bahrein e Steven Zhang avanza in fase molto già avanzata secondo alcune indiscrezioni. Intanto il bilancio del club vede perdite ridotte a 55 milioni di euro

26-09-2023 14:37

Steven Zhang non è mai stato così vicino alla cedere l’Inter. Ne sono sicuri negli Emirati Arabi, dove è stata diffusa la notizia di una trattativa avanzata per la cessione del club nerazzurro a Investcorp: l’offerta giusta per convincere il presidente dell’Inter starebbe per arrivare.

Inter, vicina la cessione a Investcorp

La cessione dell’Inter è vicina. Lo scrive Turki Alghamdi, giornalista degli Emirati Arabi che su Twitter ha definito come avanzata la trattativa per la vendita del club nerazzurro a Investcorp. Il fondo con sede in Bahrein sarebbe infatti molto vicino a formulare l’offerta necessaria per convincere il presidente nerazzurro Steven Zhang a vendere l’Inter.

Inter-Investcorp, trattativa avanzata per la cessione

“Investcorp è intenzionata a presentare un’offerta per l’acquisto dell’Inter – ha scritto Alghamdi su Twitter -: nei mesi scorsi si è lavorato per raccogliere capitali, come è consuetudine del fondo, e ora le trattative stanno andando in direzione avanzata secondo le intenzioni di Zhang vendere”. La raccolta di capitali di cui parla il giornalista si è resa necessaria per poter soddisfare le richieste di Zhang che attribuisce all’Inter un valore di 1,2 miliardi di euro.

Bilancio Inter, perdite ridotte a 55 milioni di euro

Intanto il Cda dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, registrando una diminuzione delle perdite per 55 milioni di euro: passano infatti da 140 a 85 milioni. Nel corso dell’anno solare 2023 Zhang ha infatti immesso nelle casse della società nuovi finanziamenti soci per 51 milioni di euro, ripatrimonializzando per 86 milioni di euro.