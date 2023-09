Inter, c’è un compratore vero: Zhang a un bivio: l’ansia dei tifosi sui social

Suning si prepara a uscire di scena? La banca d'affari Raine Group avrebbe trovato un fondo mediorientale disposto a spendere un miliardo per l'Inter

22-09-2023 13:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Suning lascia l’Inter? È ancora presto per dirlo, ma Tuttosport sgancia la bomba che ha fatto scatenare i tifosi nerazzurri sui social: un fondo mediorientale è pronto a esaudire le richieste della proprietà cinese per mettere le mani sull’Inter. Sarebbe un’operazione da più di un miliardo di euro.

Un fondo mediorientale vuole l’Inter: che cosa sta succedendo

Nelle ultime ore è emersa con prepotenza la voce di un possibile cambio di proprietà. Ma procediamo con ordine: Suning si è rivolta alla banca d’affari Raine Group per trovare potenziali investitori. E, a quanto pare, il gruppo americano avrebbe trovato un soggetto mediorientale disposto a rilevare la maggioranza delle quote dell’Inter. Il club è valutato oltre un miliardo di euro.

Perché Zhang si trova davanti a un bivio: cessione inevitabile?

L’Inter vive una situazione delicata, solo parzialmente mitigata dall’exploit nell’ultima edizione della Champions League, che ha portato a ricavi non previsti. Nel maggio 2021 la famiglia Zhang ha ottenuto un prestito da 275 milioni da Oaktree Capital (dando in pegno le quote dell’Inter), che dovrà essere restituito nello stesso mese del 2024 con gli interessi.

La cifra da versare sarà pari a circa 400 milioni: l’alternativa è provare a rifinanziare il debito, ma gli interessi diventerebbero altissimi. Ecco perché – svela Tuttosport – Raine Group è così fiduciosa sulla buona riuscita dell’affare in tempi relativamente brevi.

Tifosi scatenati sui social: tra ansia e provocazioni

Alla notizia di un possibile cambio di proprietà in casa Inter i social sono stati presi d’assalto. E non solo dai tifosi dell’Inter. “No, anche l’Inter in mano agli americani no, vi prego” scrive nozombie su Twitter. “Come fa Zhang a vendere se deve ancora pagare il prestito di Oaktree?” si domanda ChristianJames.

E, ancora: “Come si fa a vendere con un debito così? Se non va pagato prima, chi compra è fuori di testa” scrive un altro utente. “Però in tribunale mandano la Juve. Ora è chiaro quale era veramente il brand da salvare” punzecchia davipu64. “Li hanno fatti rimanere a galla per poi trovare un nuovo investitore che li salva” chiosa un sostenitore della Juve.