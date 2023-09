Inter, l’arbitro salva Barella, i tifosi no: sul web è bufera su due nerazzurri

L'Inter non ha incantato in Champions I tifosi puntano il dito contro Barella e non risparmiano critiche a Bastoni più che prendersela col turnover

21-09-2023 13:30

Considerato l’avvio a tutto gas dell’Inter in campionato, i tifosi nerazzurri speravano in un esordio da urlo della squadra di Simone Inzaghi in Champions League. Invece, i lombardi si sono salvati per il rotto della cuffia contro la Real Sociedad grazie al solito Lautaro, che nel finale ha fissato il risultato sull’1-1. Fan scatenati sul web: nel mirino sono finiti diversi giocatori, Barella su tutti.

Barella salvato dal Var, ma non dai tifosi: pioggia di critiche

Il Var ha evitato a Barella il rosso diretto che gli aveva mostrato l’arbitro inglese Michael Oliver dopo un contrasto con Brais Mendez. Ma l’apporto in campo dell’ex Cagliari è risultato ben al di sotto della sufficienza. E i tifosi lo hanno rimarcato sui social: “Ha stufato. Ma veramente non lo si può lasciare in panchina? Sempre a protestare e a ciondolare per il campo” scrive Ronaldmcdonald.

“Barella è imbarazzante e improponibile da tempo” gli fa eco Shadyman su Twitter. “Nota dolente, l’atteggiamento polemico di Barella che sbuffa e sbraccia. Spesso coincide con sue prestazioni sottotono” rincara Ariete.

Tifosi furibondi: anche Bastoni criticato

Da un errore del 24enne difensore della Nazionale è arrivato il vantaggio della Real Sociedad. Nonostante sia uno degli idoli di San Siro, non sono mancate contestazioni all’indirizzo di Bastoni. “Non può fare certi errori. A volte mi sembra che pecchi di sufficienza, siamo in Champions League, mica all’oratorio!” scrive un tifosp nerazzurro

“Barella, Bastoni, lo stesso Dimarco sono i più spremuti. Credo sia auspicabile possano riposare, anche mentalmente” commenta Nico Spinelli. “Bastoni mi è sembrato molto annebbiato, contro l’Empoli lo terrei in panchina” scrive Steno.

Non hanno convinto le alternative: bocciati Asslani e Arnautovic

Dopo la manita rifilata nel derby al Milan, Simone Inzaghi ha fatto ricorso al turnover per la prima di Champions. Tra le alternative impiegate dal primo minuto, male Asslani e Arnautovic. “Dopo una nottata di riflessione, a mente lucida, potrei dire che: Arnautovic è un fattore solo nel campionato italiano, da subentrato ha sempre fatto bene ma con partite già indirizzate. Asslani rispetto a Chala è più lento nelle scelte” afferma Ferdinando Sarno.

“Arnautovic impresentabile per la Champions, Asslani inadatto a certi livelli” sostiene Nick. “Arnautovic e “Asslani possono giocare contro Empoli, Frosinone et similia. Inadeguati a questi livelli. Via via” chiosa Maurizio.