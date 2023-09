Real Sociedad-Inter, moviola: Il rosso tolto a Barella e i dubbi sul gol

La prova dell'arbitro Oliver nel debutto dei nerazzurri in Champions League analizzata ai raggi X da Calvarese, il fischietto inglese salvato dal Var

Da cinque anni per tutti è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. L’Uefa ha designato l’inglese Michael Oliver per il debutto dell’Inter nella fase a gironi ma come se l’è cavata nel match con la Real Sociedad?

I precedenti di Oliver con l’Inter

In Europa, c’è un unico precedente con i nerazzurri: il 2-0 in casa del Benfica, nella gara d’andata dei quarti di finale dell’ultima Champions League, dello scorso 11 aprile. In generale, con le italiane in Europa lo score è molto positivo: il bilancio recita 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Real Sociedad-Inter, Oliver ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Cook e dal IV uomo Madley, con Attwell al Var e all’AVAR Bebek l’arbitro Oliver ha ammonito sei giocatori di cui tre della squadra di Inzaghi: Ammoniti: Asllani, Mkhitaryan, Pavard (I), Merino, Traore, Zubeldia (R)

Real Sociedad-Inter, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 4’ Bastoni perde il passo e il pallone. Oyarzabal ruba la sfera e serve Mendez, che segna il vantaggio della Real Sociedad. Proteste nerazzurre per un presunto fallo sul difensore. Al 44’ Oyazarbal colpisce di prepotenza la traversa: l’arbitro ferma il gioco subito bloccando l’azione del team basco causa offside di rientro.

Al 49’ scontro De Vrij-Le Normand in area nerazzurra: proteste del team basco per il braccio largo dell’olandese, ma per Oliver – dopo aver sentito la sala VAR – non ci sono gli estremi per il penalty. Al 65′ tra Barella e Fernandez a duello a terra, Oliver estrae il rosso. Richiamato dalla sala VAR, dopo il check al monitor cambia la decisione: nessun cartellino. Al 78′ – Carlos Augusto scatta in fuorigioco, servendo Thuram al centro: palla in rete, ma offside che porta all’annullamento dell’1-1.

Per Calvarese giusto revocare espulsione Barella

Sui due episodi più discussi, ovvero il gol degli spagnoli e il rosso revocato, dice la sua l’ex arbitro Calvarese. Il moviolista di Prime spiega sul gol-lampo: «Bastoni perde il passo e non viene toccato: il contatto con Brais Mendez è del tutto regolare». Poi sul caso-Barella dice: «Barella ha il piede stretto e fa di tutto per liberarsi per seguire il pallone. Non vedo affatto un fallo da espulsione»