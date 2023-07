Inter: si cercano investitori in America, le intenzioni di Zhang per il club

Secondo il Sole 24 Ore Goldman Sachs e Raine Group sarebbero alla ricerca di potenziali soci o acquirenti negli Stati Uniti. Il presidente, però, non vuole cedere la società

11-07-2023 15:47

Steven Zhang non ha intenzione di cedere l’Inter, ma la situazione finanziaria del presidente nerazzurro resta grave. Ecco perché, secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, Goldman Sachs e Raine Group sarebbero alla ricerca di potenziali investitori in America.

Inter, i problemi finanziari di Steven Zhang

Il cammino eccezionale in Champions League dell’Inter, arrivata fino alla finale di Istanbul, ha aiutato il club anche finanziariamente, permettendo alla società di incassare risorse inattese a inizio stagione, ma non ha risolto di certo i problemi finanziari di Steven Zhang.

La China Construction Bank Corporation chiede al presidente nerazzurro la restituzione di prestito da 300 milioni di euro, mentre a maggio 2024 la holding di Zhang Grand Horizon sarà chiamata a restituire al fondo Oaktree i 275 milioni di prestito ottenuti nel 2021.

Inter, si cercano investitori in America

Ecco perché, secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, due importanti attori della finanza internazionale restano alla ricerca di investitori nell’Inter. Si tratta della banca d’affari Goldman Sachs e del consulente finanziario Raine Group, alla caccia di soggetti interessati a investire dell’Inter oltreoceano, negli Stati Uniti d’America.

Inter, le intenzioni di Zhang per il club

Steven Zhang, però, al momento non ha intenzione di cedere l’Inter, anche perché le ipotesi di acquisto che ha vagliato finora si sono tutte attestate abbondantemente sotto la valutazione che lo stesso presidente dà del club nerazzurro. Zhang, infatti, cederebbe l’Inter soltanto per una somma superiore a 1,2 miliardi di euro, ovvero la cifra che Redbird ha pagato per prendere il Milan dal fondo Elliott. Al momento la strategia di Zhang resta quella di rifinanziare il prestito con Oaktree, rinviandone la scadenza di qualche anno.