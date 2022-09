Inter: La mossa della disperazione di Suning non convince i tifosi, è bufera

28-09-2022 08:28

I creditori alle porte, la contestazione dei tifosi, la squadra che sta attraversando un momento delicatissimo: per Steven Zhang è un momento difficilissimo. Il presidente dell’Inter sta cercando una via di uscita soprattutto per scavallare il problema economico e ridare serenità all’ambiente anche se la situazione non è semplice. Una mossa comunque è pronta e si chiama ricapitalizzazione.

Inter, Zhang ricapitalizza ma sono soldi suoi?

Zhang prova infatti a rilanciare e immette oltre 100 milioni nell’Inter sotto forma di aumento di capitale. Il dubbio però resta: sono soldi suoi? La sensazione è che con ogni probabilità provengono dal prestito Oaktree non ancora utilizzato del tutto e che servano a garantire liquidità e serenità al club.

Inter, Zhang ora cerca soci in Usa

Il bilancio Inter 2021/2022 sarà negativo di 140 milioni perché ai 120 previsti si sono aggiunte le buonuscite di Sanchez e Vidal i conti restano in rosso (circa -140 mln), il club è lontano dall’equilibrio di gestione e Zhang cerca un compratore nell’area degli Stati Uniti anche se dopo BC Partners nessuno ha più fatto una due diligence dei conti nerazzurri

Inter, i tifosi non si fidano di Zhang

Fioccano reazioni ironiche sui social, con i tifosi che sono sempre più arrabbiati: “rilancia coi soldi degli altri, c’è da dire che sicuro fa il bene dell’Inter ma fa anche il suo male, perderà tutto quello che ha messo negli anni passati”, oppure: “Quindi il debito passa a 1.1 MIliardi. Quindi il titolo è completamente sballato. Che cosa rilancia?” e anche: “Questo cerca acquirenti per oltre 1 mil di euro. Praticamente abbiamo fatto la fine del Jiangsu. Il modello è lo stesso”

C’è chi scrive: “Come funziona nel mondo degli impuniti? Sono pieno di debiti e trovo qualcuno che mi presta altri 100 mln?” e poi: “Gli vogliono pignorare lo stipendio e lui metterebbe 100 mln?” e infine: “Con i soldi del monopoli ha venduto viale dei giardini e parco della vittoria”.