Steven Zhang è alle corde. Il presidente nerazzurro è alle prese con tanti problemi ma, al momento, la sua ambizione è quella di continuare a credere nel progetto Inter.

Inter, tutte le grane del presidente Zhang

Non è certo un momento brillante per Steven Zhang. La lista delle preoccupazioni che assillano il presidente è lunghissima. Entro il 2024, c’è da risarcire il maxi prestito a Oaktree. Inoltre, dalla Cina, chiedono i 250 milioni di prestiti e obbligazioni che lo stesso Steven Zhang afferma di non aver mai avvallato.

Come se non bastasse, il PSG si è rifatto sotto per Milan Skriniar. Il rinnovo è in stand-by e il club parigino punta a portarsi a Parigi il difensore slovacco già a gennaio per “soli” 30 milioni, invece che i 60 offerti in estate.

Inter, la Curva Nord ha già fatto la sua scelta

C’è malumore attorno a Steven Zhang. Lo si è capito dalla presa di posizione, durissima, da parte della Curva Nord che, senza giri di parole, a chiesto al presidente di fare le valigie il prima possibile.

Si parla, con sempre maggior insistenza, di una possibile cessione. Circolano già i primi nomi di possibili acquirenti, a conferma che l’Inter non è considerata un obiettivo irraggiungibile.

Inter, Zhang pronto al rilancio: oltre 100 milioni

In tutto questo scenario per nulla idilliaco, Steven Zhang non ha intenzione di farsi da parte ma di rilanciare alla grande. Durante il CDA previsto per oggi, si parla di un aumento di capitale di oltre 100 milioni di euro per ridare fiducia all’intero ambiente.

I dati confermano come le perdite annuali siano diminuite (-105 rispetto ai -245,6 milioni del 2020/21), a conferma della volontà di provare a “salvare” l’Inter ma Steven Zhang deve fare i conti con un altro problema, ossia il tempo. Alla luce degli ultimi eventi, difficile pensare che ci sia il tempo necessario per il progetto a medio termine che ha in mente Steven Zhang. La cessione pare la soluzione più semplice e logica.