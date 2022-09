27-09-2022 10:58

Dopo essere riuscita a trattenere Milan Skriniar in estate, ora l’Inter ha paura di doverlo perdere a gennaio. La situazione è delicata. Il rinnovo è complicato e perderlo a zero sarebbe un disastro.

Inter, il PSG pronto ad un’offerta low cost a gennaio

Durante la scorsa finestra estiva di mercato, il PSG ha fatto di tutto per strappare Milan Skriniar all’Inter. I parigini sono arrivati a mettere sul piatto anche 60 milioni di euro (più bonus) ma la società nerazzurra ha sempre fatto muro.

A distanza di diverse settimane, il PSG è sempre più convinto che, presto, il difensore slovacco sarà protagonista a Parigi. Secondo la Gazzetta dello Sport, a gennaio arriverà una nuova proposta all’Inter ma, questa volta, sarà più bassa rispetto a quella estiva.

Inter, il rinnovo di Skriniar è sempre più in salita

In casa Inter ci sono diversi motivi per preoccuparsi. Oltre alle voci legate alla possibile cessione della società (la Curva Nord ha chiesto a Steven Zhang di andarsene), c’è in ballo il futuro di diversi giocatori, in particolare di Milan Skriniar che andrà a scadenza al termine della stagione in corso.

Al momento, il rinnovo del contratto sarebbe in totale stand-by. Nonostante gli sforzi di trovare un’intesa comune, la fumata bianca sarebbe ancora lontana. Un contesto che potrebbe favorire il PSG, pronto a farsi avanti a gennaio.

Inter, meglio 30 milioni a gennaio o zero a giugno?

A questo punto l’Inter potrebbe davvero rischiare di perdere Milan Skriniar. Senza il rinnovo, due le opzioni sul tavolo: cederlo a gennaio o perderlo, a zero, a giugno. E, attenzione, potrebbe anche non essere l’unico a dover fare le valigie.

Il PSG sarebbe disposto a venire incontro alle necessità dell’Inter, con una proposta pari a 30 milioni di euro a gennaio (esattamente la metà di quanto offerto in estate). Simone Inzaghi, già alle prese con diversi problemi, perderebbe la colonna portante della sua difesa. Il popolo nerazzurro ha sempre sottolineato come Milan Skriniar sia uno dei giocatori fondamentali del gruppo. Insomma, servirebbe (presto) il rinnovo.