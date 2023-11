Juventus-Inter, Ignazio La Russa choc: "Avrei voluto fare il ministro dello Sport per affossarli"

Ignazio La Russa nel vortice delle polemiche. Di risaputa fede nerazzurra, il presidente del Senato infiamma il day after Juventus-Inter lasciandosi andare ad alcune frasi quantomeno azzardate contro la Vecchia Signora. Affermazioni choc, che scatenato i tifosi.

Ignazio La Russa allunga la già calda coda del derby d’Italia e, a meno di ventiquattro ore dall’1-1 dell’Allianz Stadium, scatena le polemiche. L’attuale presidente del Senato, seconda carica dello Stato, non usa giri di parole e, durante l’incontro politico “Italia Direzione Nord-Riflessioni sulla Leadership” andato in scena presso la Fondazione Stelline a Milano, si lascia scappare una battuta che scatena il putiferio:

Avrei voluto fare il ministro dello Sport , così mi sarei riposato e anche divertito, ma il presidente del Consiglio ha detto no. Giorgia Meloni mi ha detto: “Lo fai per aiutare la tua Inter”. Io le ho risposto: “Assolutamente no, semmai per affossare la Juventus … “.

Come riportato da AdnKronos, La Russa ha, poi, proseguito il discorso con un nuovo affondo alla Juventus:

Non vado Torino da quando ci hanno rubato uno scudetto con il rigore negato a Ronaldo… una cosa che solo la Juve di allora poteva fare… In merito alla gara di ieri sera dico che, soprattutto nel secondo tempo, ho visto troppo timorose tutte e due le squadre, sarebbe piaciuto un po’ più di coraggio da parte delle due compagini. Io scaramantico? Vedo la partita con mio figlio Lorenzo, se sono con lui è difficile che perdiamo.

La Russa nel mirino dei tifosi

Inevitabile la scia di polemiche tra politica e pallone che investe La Russa, tra commenti per ovvie ragioni non riportabili e proteste non solo dei tifosi della Juventus. Qualcuno scrive: “Una persona con un tale stile, signorilità, educazione ed onestà intellettuale avrebbe potuto tifare qualsiasi squadra….ma guarda caso…”, oppure “E direi che a noi torinesi va benissimo così“, “Detto che da un antijuventino mi aspetto questo ed altro, dove sarebbe la novità se non che in questo caso a parlare è la seconda carica dello stato?!?”, “Dite che lo capisce che le sue battutine ‘spiritose’ alimentano il tifosotto becero italiota?“.

I commenti sono veramente tanti. “Nelle dichiarazioni di La Russa c’è tutta la quintessenza dell’italiano medio: se tu sei generalmente più bravo di me e non riesco a raggiungerti, cercherò tutti i modi per affossarti o ‘distruggerti’ in maniera più o meno lecita”, si legge, e poi: “Ma a La Russa gli fanno schifo i voti juventini? Uno lo ha perso“, “Giulio Cesare diceva ‘Molti nemici molto onore'”, “In un altro stato sarebbero dichiarazioni gravi, in Italia fanno ‘ridere’“.

