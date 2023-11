Juventus-Inter: il gol di Lautaro andava annullato per fallo di Darmian su Chiesa? Vota il sondaggio

Si è concluso con un pareggio per 1-1 il derby d’Italia dellla 13esima giornata di Serie A, risultato che permette all’Inter di rimanere in testa al campionato con due punti di vantaggio proprio sulla Juventus seconda. Non sono mancate però le polemiche, come spesso capita in questi big match.

A far discutere è stata soprattutto la rete del pareggio nerazzurro realizzata da Lautaro Martinez al termine di una bella ripartenza. Bella ripartenza che potrebbe essere stata però viziata da un fallo di Matteo Darmian su Federico Chiesa a inizio azione. Il difensore dell’Inter ha intercettato la sfera in possesso della Juventus prendendo posizione in maniera un po’ ruvida e con un braccio largo sul n°7 bianconero. Contatto al limite giudicato regolare dall’arbitro Guida che, ben posizionato, non vede il braccio toccare il viso dell’attaccante della Nazionale italiana.