Partite di oggi in Champions League: dove vedere Lazio-Celtic e Milan-Borussia Dortmund

Il programma completo del quinto turno della Champions League 2023-2024: oggi 28 novembre il primo round, domani 29 novembre tocca a Milan e Lazio

Ultimo aggiornamento 27-11-2023 11:57

Si torna in campo per la quinta giornata di Champions League. Nella prima giornata del quinto turno scenderanno in campo la Lazio che affronta in casa il Celtic e il Milan che ospita il Borussia Dortmund.

Le partite di oggi martedì 28 novembre

La prima squadra italiana che apre il quinto turno di Champions League è la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri oggi, martedì 28 novembre, ospiterà il Celtic all’Olimpico con calcio d’inizio fissato alle 18:45. Discorso qualificazione completamente aperto per i biancazzurri, che nel gruppo E occupano il secondo posto in una classifica cortissima. I laziali, dunque, si giocheranno il tutto per tutto con Atletico Madrid e Feyenoord.

Riflettori accessi sulla sfida Barcellona e Porto, con la squadra di Xavi che in caso di vittoria potrà timbrare il suo biglietto per la fase a eliminazione diretta. In campo anche il PSG contro il Newcastle, con i francesi a caccia del riscatto dopo il 4-1 subito all’andata al St. James’ Park.

In campo anche il Milan, che dovrà fare a meno dell’acciaccato Leao, per la grande sfida con il Borussia Dortmund. La squadra di Pioli, reduce in Champions dall’incredibile vittoria contro la squadra di Mbappè, affronterà i tedeschi un match che potrebbe rivelarsi decisivo. Infatti, in caso di sconfitta dei rossoneri e tenendo conto anche del risultato della sfida tra PSG e Newcastle, il Milan potrebbe uscire dalla competizione. La sfida verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.

18.45 LAZIO-CELTIC (Sky, NOW, Infinity+) 18.45 Shakhtar-Anversa (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Barcellona-FC Porto (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Feyenoord-Atletico Madrid (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Manchester City-Lipsia (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 MILAN-BORUSSIA DORTMUND (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+) 21.00 PSG-Newcastle (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Young Boys-Stella Rossa (Sky, NOW, Infinity+)

Le partite di domani mercoledì 29 novembre

Tutt’altra storia per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha già conquistato la qualificazione dopo la vittoria per 0-1 in trasferta contro il Salisburgo. I nerazzurri saranno ospiti del Benfica allo stadio da Luz di Lisbona, con calcio d’inizio alle 21, per provare a conquistare il primo posto del gruppo D e il ruolo di testa di serie. Decisivo sarà anche il risultato della sfida tra il Real Sociedad, capolista a pari punti di Barella e compagni, e il Salisburgo.

Il Napoli, invece, volerà allo stadio Santiago Bernabeu per affrontare il Real Madrid. I partenopei, che sono ripartiti dalla guida di Walter Mazzarri, potrebbero staccare il pass per la qualificazione con un turno d’anticipo. Infatti, gli azzurri occupano il secondo posto del gruppo C con 7 punti, a -5 dagli uomini di Ancelotti in cima alla classifica. Il Real Madrid, nella gara d’andata, ha avuto la meglio: la sfida, andata in scena al Maradona, è terminata con il risultato di 2-3. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

18.45 Galatasaray-Manchester United (Sky, NOW, Infinity+) 18.45 Siviglia-PSV (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Arsenal-Lens (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 REAL MADRID-NAPOLI Amazon Prime Video 21.00 Bayern-FC Copenhagen (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 BENFICA-INTER (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Braga-Union Berlino (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Real Sociedad-Salzburg (Sky, NOW, Infinity+)

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.