Champions: Salisburgo, Union Berlino e Psg: ecco come stanno le eurorivali delle italiane

Torna la Champions, il punto sulle eurorivali: PSG e Feyenoord reduci da vittorie convincenti, Salisburgo in affanno, ennesima sconfitta per Berlino

23-10-2023 13:00

È tempo di Champions. Si parte domani, martedì 24 ottobre con Inter e Napoli, che sfideranno rispettivamente Salisburgo a San Siro e Union Berlino in Germania, e si prosegue mercoledì con Feyenoord-Lazio e Paris Saint-Germain-Milan. Scopriamo insieme come se la stanno passando le eurorivali delle italiane.

Champions League: esame Salisburgo per l’Inter

Partita cruciale per le sorti del Gruppo D, quella che si gioca a San Siro. Il Salisburgo non sta attraversando un gran periodo di forma. E lo dimostra il fatto che negli ultimi due turni del campionato austriaco ha racimolato un solo punto.

In particolare, i ragazzi allenati dal 46enne Gerhard Struber si presentano nel capoluogo lombardo dopo essere stati sconfitti 1-0 davanti al proprio pubblico dal Lask. La vetta occupata dallo Sturm Graz dista ora quattro lunghezze: una sorpresa, visto il dominio assoluto in patria degli ultimi Red Bull negli ultimi anni. L’Inter ha l’obbligo di approfittarne.

Union Berlino: crisi senza fine la squadra di Bonucci

Fin qui stagione da incubo per l’Union Berlino, che ospita il Napoli dopo essere stato travolto 3-0 in casa dallo Stoccarda. Per la squadra in cui milita l’ex Juventus Leonardo Bonucci (che rischia la panchina) si è trattata dell’ottava sconfitta di fila tra campionato e coppa: un vero e proprio disastro.

L’impressione è che lo svizzero Urs Fischer, in carica dal 2018, sia giunto ad un bivio: in caso di ko con i partenopei la sua avventura nella capitale tedesca potrebbe giungere al capolinea. Del resto, i numeri lo condannano: l’Union è ancora a zero nel Gruppo C di Champions ed è quartultimo in Bundesliga con soli sei punti in otto gare.

Milan, l’ostacolo più duro: c’è il Paris Saint-Germain

I rossoneri fanno scalo al Parco dei Principi, dove affronteranno i campioni di Francia che, dopo gli addii di Messi e Neymar e l’avvento di Luis Enrique in panchina, ancora si concedono qualche passo falso di troppo. Occhio, però, perché il PSG ha vinto le ultime due partite di Ligue 1, liquidando prima il Rennes 3-1 in trasferta e poi lo Strasburgo 3-0.

L’ultimo match è stato sbloccato dal solito Mbappé su rigore: il gioiello parigino domina la classifica marcatori con otto centri. Quindi uno-due tutto in salsa iberica: raddoppio di Soler e tris dell’ex Napoli Fabian Ruiz. Il tecnico catalano ha risparmiato alcuni dei suoi migliori elementi proprio in vista del big match di mercoledì, che può indirizzare in maniera decisiva il Gruppo F.

Insidia Feyenoord per la Lazio: olandesi in gran spolvero

La Lazio si prepara a fare scalo al ‘De Kuip’, dove affronterà un Feyenoord che in patria sta andando a mille all’ora. Sebbene sia il Psv Eindhoven a dominare l’Eredivisie con nove successi in altrettante partite, i campioni d’Olanda inseguono a -4. L’undici allenato da Arne Slot vengono dal 4-0 inferto al Vitesse, che si traduce nella settima vittoria di fila in campionato.

Il pericolo numero uno per Sarri ha un nome e un cognome: il 22enne attaccante argentino naturalizzato messicano Santiago Gimenez, che ha già timbrato il cartellino 13 volte nelle nove presenze accumulate nel torneo olandese. Uscito malconcio dalla sfida col Vitesse, la squadra di Rotterdam farà di tutto per averlo a disposizione: Slot incrocia le dita. Sperando che finisca come l’anno scorso in Europa League.