Champions League, Chelsea-Real Madrid: le formazioni ufficiali

Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali di Chelsea-Real Madrd, sfida valida per il ritorno delle semifinali di UEFA Champions League. Il Chelsea affronterà il Real Madrid per la quinta volta in competizioni europee, dopo essere rimasto imbattuto nelle quattro precedenti (2V, 2N). Questa sarà anche la prima sfida tra le due squadre che verrà disputata in casa dei Blues.

Per quanto riguarda i giocatori in campo, c’è Werner, Hazard e Ramos dal 1′. Ecco le scelte di Thomas Tichel e Zinedine Zidane:

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Havertz, Mount; Werner.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Ramos, Militao, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius Jr, Benzema, Hazard.

OMNISPORT | 05-05-2021 19:57