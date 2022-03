16-03-2022 23:51

Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League non riesce l’impresa alla Lube Civitanova che, dopo aver clamorosamente perso all’andata in casa per 3-0 viene ancora battuta dallo Jastrzebski per 3-2 dopo essere stata in vantaggio di due set. 24-26 23-25 28-26 25-19 15-12 i parziali a favore dei polacchi, i marchigiani hanno avuto due palle per portare la sfida al Golden Set.

OMNISPORT