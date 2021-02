Al PalaPiantanida di Busto Arsizio bella vittoria dell’UYBA sulle turche dell’Eczacibasi per 3-1 nel’andata dei quarti di finale della Champions League femminile. 25-19 15-25 25-17 28-26 il punteggio a favore delle lombarde di Marco Musso con 19 punti di Camilla Mingardi e 14 di Alexa Lea Gray, per le ragazze di Marco Aurelio Motta non bastano 30 punti della fuoriclasse serba Tijana Boskovic. Il ritorno è in programma giovedì prossimo.

OMNISPORT | 25-02-2021 20:19