Champions League, riflettori su Real-Atletico Madrid: il programma tv e gli orari

La competizione entra nel vivo con tante belle sfide. L'Inter vola a Rotterdam, Real-Atletico e Psg-Liverpool illuminano le serate di Champions

Si apre il sipario sugli ottavi di finale di Champions League. La competizione entra nel vivo con tanti big match: Real-Atletico e Psg-Liverpool su tutti. Quattro squadre che possono alzare il trofeo, ma per farlo devono dimostrare la loro forza sin da subito. L’Inter, unica italiana, non può sbagliare contro il Feyenoord per continuare a sognare.

Champions League, ottavi di finale: le gare di oggi

Brugge e Aston Villa daranno il via agli ottavi di finale della Champions League. Una sfida tra due squadre interessanti, che hanno dimostrato in campo di non essere solo di passaggio. Alle 21.00 grandi big match con gli occhi puntati sul derby di Madrid tra Real e Atletico, due tra le favorite per vincere la competizione. Sono in lotta anche in Liga e la prossima sfida in Europa ha il sapore quasi di finale anticipata o rivincita da parte dei colchoneros. L’Arsenal di Arteta se la vedrà con il PSV, che dopo aver eliminato la Juventus, vuole continuare a stupire.

Brugge-Aston Villa ore 18.45 Sky Sport Borussia Dortmund-Lille ore 21.00 Sky Sport PSV-Arsenal ore 21.00 Sky Sport Real Madrid-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport

Ottavi Champions, le sfide di mercoledì 5 marzo

L’Inter di Inzaghi è l’unica squadra italiana rimasta in Champions League e il passaggio del turno dei nerazzurri sarà fondamentale per sperare ancora nel secondo posto del Ranking stagionale (difficile, ma non impossibile). I nerazzurri giocheranno l’andata degli ottavi in Olanda contro il Feyenoord. Sfida in patria tra Bayern Monaco e Leverkusen, con i bavaresi che devono dimostrare la loro forza anche in Europa dopo il dominio in Bundesliga. Tra Benfica e Barcellona si prospetta un match ricco di spettacolo e colpi di scena, un replay della League Phase. E poi gli occhi e le luci dei riflettori cadranno su Psg-Liverpool: i francese sono in una forma straripante, mentre i Reds vengono da una fase a gironi dominato.

Feyenoord-Inter ore 18.45 Prime Video Bayern Monaco-Bayer Leverkusen ore 21.00 Sky Sport Benfica-Barcellona ore 21.00 Sky Sport Psg-Liverpool ore 21.00 Sky Sport e TV8

Champions League, dove vederla: diretta tv e streaming

Gli ottavi di finale di Champions League si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport, sia il singolo evento sia la diretta gol, e in streaming su Sky Go e NOW. In esclusiva su Amazon Prime una partita del mercoledì e questa settimana tocca a Feyenoord-Inter. Sarà possibile seguire anche un match in chiaro tra club stranieri su TV8 e la scelta è ricaduta sul big match tra Psg e Liverpool.

