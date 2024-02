Champions League, ecco il nuovo formato: addio gironi, benvenuto gruppone e che montepremi per chi vince

Dalla scomparsa dei classici gironi al gruppone unico, passando per il nuovo montepremi: andiamo a scoprire come cambierà la Champions a partire dalla stagione 2024/25

07-02-2024 16:55

A partire dalla prossima stagione la Champions League subirà importanti modifiche, anzi, stravolgimenti volti a rinnovare la competizione e a renderla più interessante per spettatori e televisioni in modo da mettersi al riparo dalla Superlega tanto voluta da colossi come Real Madrid e Barcellona.

Le squadre partecipanti

Al contrario dell’attuale Champions League che prevede la partecipazione di 32 squadre, a partire dalla prossima stagione la competizione per club più importante d’Europa accoglierà 36 club. Come in precedenza il numero di squadre per federazione sarà stabilito dal ranking UEFA, con l’Italia che continuerebbe a portare quattro formazioni essendo classificata tra le prime quattro.

La novità, oltre al numero delle partecipanti, riguarda il ranking UEFA stagionale, che riserverà uno slot aggiuntivo alle prime due federazioni. Al momento a usufruire di questa nuova regola sarebbe anche l’Italia che si trova in prima posizione e che se dovesse mantenerla fino al termine della stagione l’anno prossimo porterebbe la bellezza di cinque squadre in Champions League.

Il nuovo formato

Addio Champions League con i gironi ai quali ormai ci si era abituati. Benvenuta regina delle competizioni europee con un unico mega gruppone che racchiude tutte le squadre. Questa è sicuramente la novità più importante. A partire dalla stagione 2024/25, la coppa dalle grandi orecchie non prevederà più gli otto classici gironi da quattro squadre prima della fase a eliminazione diretta, bensì un unico raggruppamento con tutte le 36 squadre.

Ma attenzione, pur essendo inserite nella stessa classifica le squadre non si incontreranno tutte, ma disputeranno 8 partite, due in più in confronto alle 6 degli attuali gironi, contro 8 differenti avversarie che verranno estratte prima dell’inizio della competizione. Ovviamente l’estrazione non sarà totalmente casuale. Le squadre verranno divise in 4 fasce, come accade oggi, e ogni formazione verrà estratta con due squadre per ogni fascia, una che affronterà in casa e una invece in trasferta.

Terminati tutti gli incontri del gruppone, le prime 8 classificate accederanno direttamente agli ottavi, mentre quelle dal 9° al 24° posto si affronteranno nei playoff in base al loro posizionamento. Le 8 vincenti dei playoff si qualificheranno per gli ottavi, le perdenti invece verranno eliminate così come quelle che si saranno posizionate dal 25° posto in giù.

Fase a eliminazione diretta

Le 16 squadre rimaste in gara si affronteranno poi nella fase a eliminazione diretta che prevede ottavi di finale, quarti e semifinali con andata e ritorno e finale a gare unica. Al contrario di oggi dove sono previsti più sorteggi, dalla stagione 2024/25 il tabellone sarà definito fin dall’inizio stile tennis con le teste di serie.

Montepremi

Con il nuovo format ci sarà anche un nuovo e più ricco montepremi. A partire dalla prossima stagione infatti il prize money della Champions League aumenterà in totale di 500 milioni, con gli incrementi che andranno in favore soprattutto di chi si spingerà più avanti nella competizione. Alzare la coppa dalle grandi orecchie porterebbe nelle casse del club fino a 155 milioni di euro dai premi UEFA – che comprendono anche il market-ranking e una quota legata al posizionamento nel proprio campionato nazionale – più 50 provenienti dal botteghino. Insomma, una cifra che farà sicuramente gola, ma basterà a contrastare la Superlega?

