Champions League Femminile, la Roma si qualifica alla fase a gironi

29-09-2022 17:08

La Roma femminile batte lo Sparta Praga 4-1 e si qualifica, al debutto in una manifestazione europea, alla fase a gironi della Women’s Champions League, raggiungendo così anche la Juventus che nella serata di ieri ha battuto le norvegesi del Koge per 2-0. Allo Stadio Tre Fontane finisce 4-1, ma le ospiti erano passate in vantaggio al 25′ con Bertholdova. Pareggio di Wenninger al 35′, poi le italiane dilagano nella ripresa, grazie alle reti di Andressa, Minami e Haavi. In mezzo anche un rigore sbagliato da Lazaro.

Detentrice: Lione

Vincitrici dei tre campionati con il ranking più alto: Wolfsburg, Chelsea, Barcellona

Vincitrici dei playoff: Arsenal, Benfica, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Rosengård, Slavia Praga, St. Pölten, Vllaznia, Zürigo, Roma