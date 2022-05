28-05-2022 20:12

Tutti disponibili per il Liverpool e per il Real Madrid. Klopp con Luis Diaz, Real Madrid con Benzema e Vinicius in attacco.

Formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Manè, Luis Diaz All. Klopp

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos, Valverde; Benzema, Vinicius. All. Ancelotti