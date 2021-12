05-12-2021 11:50

E’ il tedesco Felix Brych l’arbitro designato a dirigere al Santiago Bernabeu Real Madrid-Inter, sfida per il primo posto nel Gruppo D di Champions League, in programma martedì 7, giorno di Sant’Ambrogio solitamente nefasto per i nerazzurri, alle ore 21. Alla stessa ora e nello stesso giorno si giocherà a San Siro Milan-Liverpool, partita del Gruppo B decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei rossoneri, che sarà arbitrata dall’olandese Danny Makkelie.

OMNISPORT