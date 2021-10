Champions League: gli arbitri di Inter e Milan

17-10-2021 11:29

Sarà l’olandese Danny Makkelie l’arbitro della partita tra Inter e Sheriff Tiraspol valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, in programma martedì 19 ottobre alle 21. I guardalinee saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, il quarto uomo Joey Kooij, assistenti VAR Jochem Kamphuis e Pol van Boekel. Sarà invece il tedesco Felix Brych a dirigere la sfida tra Porto e Milan, in programma sempre martedì sera. I guardalinee saranno Mark Borsch e Stefan Lupp, il quarto uomo Daniel Schlager, gli assistenti VAR Marco Fritz e Chris Kavanagh.

OMNISPORT