26-10-2022 18:11

Per centrare gli ottavi di finale Simone Inzaghi, oggi squalificato, punta sui ragazzi che hanno rimesso in carreggiata la stagione, con Acerbie che fa rifiatare De Vrij: nessuna novità a centrocampo, dove Calhanoglu fa ancora le veci di Brozovic ormai prossimo al rientro, con Dzeko che fa coppia là davanti con un Lautaro in grande spolvero e Lukaku pronto a riassaporare il terreno di gioco nelle battute conclusive. Tra i cechi Bilek punta sul terminale Bassey: saranno Bucha e Kalvach a fare da schermo a una difesa apparso tutt’altro che irreprensibile nelle prime 4 giornate.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Tijani; Bucha, Kalvach; Jirka, Vlkanova, Mosquera; Bassey. Allenatore: Bilek.