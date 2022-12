Champions League, Juventus Women eliminata

21-12-2022 23:18

Alla Juventus Women non riesce l’impresa di battere in Francia le campionesse in carica del Lione, che centrano il pareggio prezioso che serviva loro per tenere a bada in classifica le bianconere e si qualificano al secondo posto dietro l’Arsenal (9-1 al malcapitato Zurigo per le inglesi).

Già dalle battute iniziali si dipana il canovaccio tattico, palla principalmente tra i piedi francesi e torinesi che puntano alle ripartenze: c’è qualche iniziativa pregevole di Grosso, ma l’ultimo passaggio latita; il Lione è pericoloso con un traversone teso di Le Sommer, sul quale è attenta Peyraud-Magnin. Nel secondo tempo la Juventus prova ad alzare la pressione, ma rischia grosso: il portiere ospite è protagonista prima sul colpo di testa ancora di Le Sommer e poi su Cascarino; Montemurro getta nella mischia anche Cantore, ma la Juventus non va oltre il colpo di tacco di Girelli, che soprende sì la difesa, ma non inquadra lo specchio della porta.

Questo il commento del tecnico bianconero in conferenza stampa: “Alla fine abbiamo cercato il gol, ma non ci siamo riusciti. A parte qualche minuto è stata una partita equilabrata e i campioni d’Europa hanno cambiato modulo perche avevano paura di noi. Anche l’Arsenal ha cambiato modulo con noi, però vanno avanti Arsenal e Lione. Ho detto alle ragazze che avevamo già vinto questa partita quando una squadra come il Lione è ‘costretta’ a cambiare modulo per noi. Mi spiace aver vinto la prima partita contro il Lione, sono stati punti buttati via. Questa squadra mi ha inorgoglito”.