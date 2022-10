Champions League, Krol: "Nessuno in Europa gioca meglio del Napoli"

03-10-2022 13:40

Basterebbero le tre Coppe Campioni vinte con l’Ajax e la cavalcata in maglia Napoli che sfiorò il tricolore nell’90-’81 a identificare Ruud Krol, professione libero.

Il quadriennio all’ombra del Vomero è un ricordo piacevole, come il solo incrocio tra le sue squadre vissuto da calciatore: “Ottavi di finale nella Coppa Fiere ’69-’70: perdemmo 1-0 al San Paolo e rimontammo ad Amsterdam, 4-0 al supplementare in mezzo a una bufera di neve. Sarò presente alla Cruijff Arena: sarò uno spettatore neutrale e quando gioca l’Ajax accade raramente!”.

Spalletti merita solamente elogi: “Nessuna grande in Europa gioca meglio del Napoli: vedo un’attitudine vincente che prima non c’era. Lo Scudetto? Dipenderà da assenze, infortuni e dal Mondiale” afferma il vice-campione iridato del ’74 e del ’78 “L’Ajax ha ringiovanito la rosa e perso Antony e Martinez, ma ha trovato in Kudus la nuova stella. Nonostante sia giovane, ha continuità e può svariare tra il ruolo di trequartista e quello di attaccante centrale, è il pericolo numero uno per il Napoli”.