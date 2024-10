Champions League, la classifica, Aston Villa primo: Raphinha marziano, Bayern umiliato, Haaland da leggenda

Notte da fenomeni in Europa, il brasiliano mette le ali al Barça con la tripletta al Bayern, il norvegese del City s'inventa un gol di tacco alla Ibra

Gol, spettacolo e anche risultati inaspettati nel mercoledì di Champions League. Il Barcellona umilia il Bayern Monaco grazie a un Raphinha mostruoso, il ciclone Haaland spazza via lo Sparta Praga e l’Atletico Madrid cade rovinosamente in casa contro il Lille.

Champions, fattore Flick: il Barça travolge il Bayern

Hansi Flick sedeva sulla panchina del Bayern Monaco, quando i tedeschi annientarono 8-2 il Barcellona nell’edizione 2020 della Champions. Passato sull’altra sponda, ha consentito ai blaugrana di vendicarsi col 4-1 ai danni dell’undici di Kompany che ha visto Raphinha assoluto mattatore del match.

Pensate: in estate il brasiliano avrebbe dovuto lasciar spazio a Nico Williams e ieri, invece, ha demolito i bavaresi con una tripletta da sogno. Ma non è tutto: a bersaglio è andato anche il grande ex Lewandowski, che non ha avuto pietà nei confronti del club con cui ha segnato la bellezza di 344 gol in 375 presenze.

Manita Manchester City: che capolavoro di Haaland

Lo squadrone di Pep Guardiola impiega solo 3′ per sbloccare la partita dell’Etihad con Foden. Ma è nel secondo tempo che il Manchester City prende a pallata il malcapitato Sparta Praga. Al minuto 58′ Haaland realizza il gol capolavoro del mercoledì di Champions: cross dalla destra dell’ex Girona Savinho e colpo di tacco in girata del fenomeno norvegese che si erge fino al cielo per trafiggere il portiere avversario.

Arti marziali applicate al calcio, un guizzo alla Ibra, vien da dire. La gara si mette in discesa e i padroni di casa dilagano con Stones, ancora Haaland e Nunes su rigore. Con questo successo i citizens si piazzano al terzo posto in classifica a quota 7, a -2 dal sorprendente Aston Villa, primo a punteggio pieno con il Liverpool.

Le altre partite: crollo Atletico, colpo del Liverpool

Anche i Reds hanno fatto tre su tre: è l’uruguaiano Darwin Nunez a firmare il blitz in Germania ai danni del Lipsia. Disastro Atletico Madrid: l’undici di Simeone perde in casa 3-1 contro il Lille nonostante il vantaggio iniziale realizzato da Julian Alvarez. Zhegrova pareggia, prima delle furibonde proteste dei colchoneros nei confronti dell’arbitro italiano Guida per un rigore concesso agli ospiti dopo un controverso fallo di mano in area.

David firma il sorpasso, poi il canadese si ripete e chiude i conti. Il Feyenoord cala il tris in trasferta col Benfica, il Brest inchioda il Bayer Leverkusen sull’1-1, mentre la Dinamo Zagabria vince 2-0 a Salisburgo. Ricordiamo i risultati delle due italiane: l’Atalanta non sfonda col Celtic (0-0), l’Inter vince all’ultimo respiro con lo Young Boys grazie a Thuram.

