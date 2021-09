Champions League: Villarreal-Atalanta: probabili formazioni

L’Atalanta debutta in Champions League sul campo ostico del Villarreal: per la squadra di Gian Piero Gasperini un importante banco di prova dopo l’avvio zoppicante in campionato, con 4 punti nelle prime tre partite. I nerazzurri dovrebbero affidarsi in attacco a Zapata, sostenuto da Malinovskyi e Pessina.

A centrocampo Zappacosta e Gosens sulle fasce, De Roon e Freuler al centro. Nel Villarreal guidato da Emery riflettori puntati soprattutto su Gerard Moreno.

Villarreal-Atalanta (oe 21)

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Mandi, Albiol, Pedraza; Gomez, Trigueros, Capoue, A. Moreno; Dia, G. Moreno.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

