Champions League: l'impresa dei Rangers, la 'passeggiata' del Benfica e il Psv che elimina il Monaco

09-08-2022 23:40

L’impresa dei Glasgow Rangers, il Psv che passa ai supplementari e il Benfica che ‘passeggia’. Si può riassumere così la serata delle gara decisive per il terzo (e penultimo) turno di qualificazione della Champions League.

A Inbrox va in scena la rimonta dei Rangers. Nello stadio tutto esaurito gli scozzesi ribaltano il 2-0 dell’andata con i gol di Tavernier, Colak e la rete qualificazione di Tillman. Ora per i Rangers ci sarà il Psv. Gli olandesi hanno eliminato (3-2) il Monaco nella gara più attesa. Vantaggio Psv con Mwene, poi remuntada dei monegaschi con Maripan e Yadder. ‘Controremuntada’ dei padroni di casa: al 91′ il 2-2 di Gutierrez. Nei supplementari infine la rete decisiva di de Jong. Il Benfica, come accennato, accede senza problemi battendo anche al ritorno il Midtjylland per 3-1 (dopo il 4-1 al Da Luz). Fernandez sblocca al 23’, raddoppio dell’ex Inter Joao Mario al minuto numero 56. Il Midtjylland accorcia al 63 con Pione Sisto, definitivo 3-1 di Diogo Gonçalves. Ora i portoghesi incroceranno la Dinamo Kiev che, dopo la vittoria dell’andata, si è imposta anche al ritorno (2-1) contro lo Sturm Graz. Gli altri incontri hanno visto l’eliminazione dello Sheriff (la ‘favola’ della scorsa Champions), il Maccabi che perde (2-0 a Cipro) ma passa i turno, la Stella Rossa che vince anche in Armenia (2-0 al Pyunik), il Ludogorets che resiste agli assalti della Dinamo Zagabria e il Bodo Glimt che difende senza problemi la cinquina dell’andata rifilata allo Zalgiris (finita 1-1).

L’andata dei playoff è in programma il 16 e 17 agosto, il ritorno il 23-24. Questo il tabellone completo: Qarabag-Viktoria Plzen, Bodo Glimt-Ludogorets, Maccabi Haifa-Stella Rossa, Copenhagen-Trabzonspor, Dinamo Kiev -Benfica e Rangers-Psv.