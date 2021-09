Champions League: Malmoe-Juventus, le probabili formazioni

La Juve di Massimiliano Allegri a caccia di punti e fiducia al debutto in Champions League contro gli svedesi del Malmoe, sulla carta la squadra più agevole del girone.

Il mister toscano ritrova tutti e cinque i sudamericani, che giocheranno titolari nel 4-4-2 che ha in mente in livornese: Dybala e Morata coppia offensiva, Rabiot falso esterno, Cuadrado a destra e Rabiot-Bentancur al centro. Confermato Szczesny in porta.

Malmoe-Juventus (ore 21)

MALMOE (3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

OMNISPORT | 14-09-2021 09:58