Champions League, Manchester City-Monchengladbach: le formazioni ufficiali

II martedì di Champions League si completa con la sfida tra Manchester City e Borussia Monchengladbach, che sarà disputata sul campo neutro della Puskas Arena di Budapest. I Citizen si sono imposti all’andata per 2-0in casa del Borussia, ipotecando de facto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per la quarta volta consecutiva.

La storia è dalla parte del club inglese, in quanto la squadra di Manchester ha superato tutti gli 11 turni europei in cui ha vinto la prima tappa in trasferta.

Per quanto riguarda le scelte due due allenatori Pep Guardiola e Marco Rose, come previsto, in panchina sia Sergio Aguero che Alassane Plea:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden.

Borussia Mönchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Hofmann, Neuhaus, Zakaria; Stindl; Thuram, Embolo.

OMNISPORT | 16-03-2021 20:15