25-10-2022 10:54

Chelsea 7 punti, RB Salisburgo 6, Milan e Dinamo Zagabria 4. Alias, i rossoneri di Stefano Pioli, a due giornate dal termine della fase a girone di Champions League, ha ancora il destino nelle proprie mani per qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Che saranno realtà, certamente, in caso di doppio successo, a cominciare dalla gara di questa sera alle 21 contro la Dinamo Zagabria allo stadio Maksimir.

Champions League, Dinamo Zagabria-Milan: rossoneri padroni del proprio destino, ma serve vincere

La situazione di classifica dei rossoneri era particolarmente felice prima del “ciclone Chelsea” vittorioso nello scontro diretto sia a Stamford Bridge (3-0) che a San Siro, 0-2 una gara caratterizzata dalla più che discussa direzione dell’arbitro tedesco Daniel Siebert con quella contestatissima espulsione dell’ex di turno Fikayo Tomori, che ancora grida vendetta.

Szymon Marciniak, l’arbitro di Dinamo Zagabria-Milan

Questa volta, la gara in programma nell’impianto della capitale croata, sarà affidata al fischietto polacco Szymon Marciniak, che verrà assistito dai suoi connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. VAR affidato, quindi, Tomasz Kwiatkowski. Un precedente tra Marciniak e il Milan: la gara di Liverpool della passata edizione di Champions League, vinta 3-2 dai Reds di Klopp. Era il 15 settembre 2021.

Dinamo Zagabria-Milan, i precedenti

La Dinamo Zagabria ha perso tutte e cinque le partite contro il Milan in competizioni europee (comprese le qualificazioni). Contro nessuna squadra è stato sconfitto più volte nella sua storia europea (cinque anche contro l’Ajax). Il Milan ha vinto entrambe le trasferte europee contro i croati: un successo per 3-1 in Coppa delle Coppe nel settembre 1973 e uno per 3-0 in una partita di qualificazione alla Champions League nell’agosto 2000.

Champions League, Dinamo Zagabria-Milan: dove seguirla in tv e in streaming

Dinamo Zagabria-Milan, fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Maksimir di Zagabria, sarà visibile in diretta su Mediaset Infinity e Sky Sport Uno. Sarà inoltre disponibile in streaming su Now e sulla piattaforma Skygo.