Champions League, Newcastle-Milan: info, formazioni e dove vederla in tv

12-12-2023 16:00

Testa all’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Domani, mercoledì 13 dicembre, il Milan avrà l’ultima occasione per staccare il pass per il prossimo turno: i rossoneri saranno ospiti del Newcastle al St. James’ Park dove l’inizio della sfida è fissato alle 21. Le squadre, entrambe a quota 5 punti, per poter tener vive le speranze di passare agli ottavi dovranno necessariamente vincere ma anche sperare che il PSG esca sconfitto nel match contro il Borussia Dortmund.

Newcastle-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Newcastle e Milan è in programma domani mercoledì 13 dicembre. Al St. James’ Park sarà fischio d’inizio alle 21. La gara verrà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Per poter seguire la sfida, dunque, basterà scaricare l’app su una smart tv di ultima generazione o su smartphone, pc o tablet.

Amazon – si rammenta – permette l’uso gratuito per la durata di 30 giorni del servizio Prime. Inoltre, ricordiamo che l’app è disponibile anche sulle console di gioco, come XBOX o Playstation.

Partita: Newcastle-Milan

Newcastle-Milan Data e orario: mercoledì 13 dicembre ore 21

mercoledì 13 dicembre ore 21 Diretta streaming: Prime Video

La probabile formazione del Newcastle

Il Newcastle, nel suo percorso nella fase a gironi di Champions, ha messo a referto una vittoria, due sconfitte e due pareggi, di cui l’ultimo maturato lo scorso 28 novembre contro il PSG (1-1). Gli inglesi non sono protagonisti di un buon momento in Premier, dove nelle ultime due gare sono stati mandati ko dall’Everton e dal Tottenham.

L’allenatore Howe dovrà continuare a fare i conti con l’infermeria piena e dovrà rinunciare a molti elementi anche in vista della sfida contro il Milan. Oltre all’assenza dello squalificato Tonali, mancheranno Pope, Botman, Burn, Manquillo, Targett, Anderson e Willock, insieme agli attaccanti Barnes e Murphy.

Per la sfida contro i rossoneri, il Newcastle potrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Tra i pali Dubravka, alle spalle dei laterali Trippier e Livramento e i difensori centrali Lascelles e Schar. A centrocampo, spazio a Miley, Guimaraes e Joelinton, mentre l’attacco potrebbe essere affidato ad Almiron, Isak e Gordon.

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All.:Howe.

La probabile formazione del Milan

Il Milan, come il Newcastle, nel gruppo F ha totalizzato 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte. Nell’ultima gara di Champions, i rossoneri sono stati mandati ko per 3-1 dal Borussia Dortmund. Anche in campionato, Giroud e compagni sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta.

Anche per Stefano Pioli sarà piena emergenza infortunati, con le assenze di Kalulu, Thiaw e Pellegrino, oltre a Kjaer, Okafor, Caldara e Sportiello. Buone notizie per il reparto offensivo con il rientro di Leao che contro il Newcastle potrebbe partire titolare. Rossoneri probabilmente in campo con il 4-3-3, con Maignan tra i pali e la difesa composta da Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi. A centrocampo Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. A completare, il pacchetto offensivo composto dal tridente Pulisc, Giroud e Leao.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

I precedenti

L’unico precedente tra Newcastle e Milan è quello della gara d’andata proprio nella fase a gironi di Champions League 2023/24. Nella gara andata in scena lo scorso 19 settembre, a San Siro la sfida è terminata con il risultato finale di 0-0.

Champions League: le gare in programma

