Champions: Inter e Lazio prime se...Napoli e Milan agli ottavi così, tutte le combinazioni

Due italiane già qualificate ma ancora a caccia del primo posto. Per le altre due è tutto da decidere anche se la situazione dei rossoneri è pesante

11-12-2023 16:33

Champions ultimo atto. Non restano che 90 minuti alle italiane per centrare l’obiettivo della qualificazione. Inter e Lazio sono già certe del passaggio del turno, va solamente stabilito se da prime oppure da seconde con tutto ciò che ne consegue in termini di sorteggio. Per quanto riguarda il Napoli, invece, si giocherà tutto al Diego Armando Maradona contro il Braga, partendo però da un indiscutibile vantaggio di classifica. Quella messa peggio è il Milan, al quale servirà un miracolo.

Napoli a un passo dagli ottavi: ecco cosa serve

Andiamo in ordine alfabetico di gruppi partendo da quello C del Napoli. La sconfitta con il Real Madrid non ha complicato più di tanto i piani della squadra di Walter Mazzarri, che in fondo già sapeva della concreta possibilità di doversi giocare tutto in casa contro il Braga domani all’ultima giornata. Semmai i rimpianti sono per il pari con l’Union Berlino. Ad ogni modo il secondo posto è già quasi cosa fatta: per sottrarlo ai partenopei i portoghesi dovrebbero infatti vincere con 2 reti di scarto.

Inter, c’è solo un risultato per superare la Real Sociedad

Scendiamo di un gradino e andiamo al Gruppo D dove c’è l‘Inter. I nerazzurri erano già qualificati ancor prima del pareggio con il Benfica. Il discorso primo posto è rinviato all’ultima giornata nel match interno di domani contro la Real Sociedad. Ma attenzione perché alla formazione di Simone Inzaghi servirebbe unicamente vincere per scavalcare il club spagnolo. Qualsiasi altro differente risultato porterebbe i meneghini a qualificarsi come secondi.

La Lazio deve cercare l’impresa a Madrid

Situazione simile a quella dell’Inter anche per la Lazio. I biancocelesti sono già qualificati e momentaneamente secondi alle spalle dell’Atletico Madrid ad una lunghezza di distanza. Nell’ultima giornata del Gruppo E, mercoledì, c’è proprio lo scontro diretto al calendario, naturalmente al Civitas Metropolitano della capitale spagnola. All’andata la partita terminò 1-1 con con rete nel finale di Provedel. Stavolta alla truppa di Maurizio Sarri servirebbe fare bottino pieno. Impresa non facile, ma un tentativo andrà fatto.

Disperazione Milan: serve un miracolo a Pioli

Abbiamo lasciato per ultimo il Milan, impegnato mercoledì in quello che è senza dubbio il girone più complicato dell’intera edizione di Champions. I rossoneri finora hanno fatto male, con l’unica eccezione della vittoria interna sul PSG. Borussia Dortmund unica squadra già qualificata, tutte le altre hanno qualche chance. Il Diavolo, ad esempio, dovrebbe vincere a Newcastle e sperare che i tedeschi facciano altrettanto con i francesi. La squadra di Pioli, che da oggi ha un Ibra in più anche se non in campo, non è più padrona del proprio destino. La verità? Anche l’Europa League oggi andrebbe bene date le condizioni.