Champions League, Inter-Real Sociedad: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter e Real Sociedad si giocano il primo posto del gruppo D: chance per Frattesi dall'inizio, la sfida di San Siro in diretta Tv anche in chiaro

11-12-2023 12:43

La Champions League approda all’ultima giornata della fase a gironi dell’edizione 2023-24. Inter-Real Sociedad è una delle sfide che mette di fronte due squadre già qualificate, ma pronte a fare di tutto per conquistare il primo posto del proprio raggruppamento. Scopri qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida in programma a San Siro martedì 12 dicembre alle ore 21.00: info, formazioni e info utili per vedere la partita in diretta Tv e live in streaming online.

Dove vedere Inter-Real Sociedad in diretta Tv in chiaro e streaming

Inter-Real Sociedad, sfida che andrà in scena nella splendida cornice dello “Stadio Giuseppe Meazza”, sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Canale 5, rispettando gli accordi pattuiti da UEFA e broadcaster all’alba della stagione sportiva 2023-24. Come di consueto, il match sarà visibile in diretta Tv anche sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20.00 e le voci dei protagonisti dalla mixed zone di San Siro nel post partita.

Potrete seguire Inter-Real Sociedad live in streaming su NOW Tv e Sky Go, piattaforme che mettono a disposizione dei propri abbonati gli eventi in palinsesto su Sky, Champions inclusa. Servizio streaming attivo gratuitamente su Mediaset Play, complice la trasmissione in chiaro su Canale 5, mentre sarà possibile collegarsi anche ad Infinity+ per tutti coloro che hanno sottoscritto un regolare abbonamento.

Riepilogo della diretta televisiva e streaming:

Partita: Inter-Real Sociedad

Data: 12 dicembre 2023

Orario: 21.00

Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Canale 5

Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e sito Sportmediaset

Aggiornamenti in tempo reale su marcatori, risultato e momenti salienti di Inter-Real Sociedad, attraverso la webcronaca testuale di Virgilio Sport e i canali social ufficiali dei due club interessati, su Facebook, Twitter e Instagram. Gli highlights dell’incontro saranno disponibili poco dopo il fischio finale su Canale 5, Sky Sport e su YouTube. La gara sarà raccontata in diretta, a partire dalle ore 21.00, anche su Rai Radio Uno.

Le Probabili Formazioni di Inter-Real Sociedad

Dopo aver liquidato la pratica Udinese in campionato, grazie all’ennesima goleada, la squadra di Simone Inzaghi si rituffa in Champions League con la consapevolezza di avere già in tasca il pass per la fase ad eliminazione diretta. Tra le mura amiche, però, una ghiotta occasione per centrare il primo posto nel girone, contro una Real Sociedad capace di mettere in seria difficoltà i nerazzurri nella sfida d’andata.

Classico 3-5-2 per l’ex trainer della Lazio, che si affiderà a gran parte dei titolarissimi, prima di effettuare rotazioni in corso d’opera: Bisseck confermato in difesa, con Acerbi e Bastoni a completare il reparto che difenderà la porta di Sommer, in ballottaggio con Audero. Sulle corsie esterne spingeranno Darmian e Dimarco, con Frattesi al posto di Mkhitaryan, accanto ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Davanti, spazio al tandem Lautaro-Thuram, con Arnautovic e Sanchez pronti a subentrare.

Occhio agli spagnoli, allenati da Alguacil, con Kubo e Sadiq osservati speciali là davanti. La qualità di Mendez e Merino in mezzo al campo, senza sottovalutare l’estro di Zubimendi. Sulle fasce chance per Traoré e Tierney. con Zubeldia e Le Normand a guidare il pacchetto arretrato. In porta ci sarà Remiro. Per arrivare prima l’Inter ha solo un risultato: vincere.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Real Sociedad:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi. REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea. All. Alguacil.

