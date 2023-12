Inter, lo scherzo di Thuram a Pavard è virale ma che spavento

Simpatico siparietto alla fine di Inter-Udinese con protagonisti l'attaccante rivelazione e il difensore che sta recuperando dall'infortunio

10-12-2023 12:15

Che il morale sia alto quando si vince – specie se si vince in goleada – è cosa abbastanza scontata ma l’impressione che nell’Inter si stia formando un gruppo granitico è avvalorata da tanti piccoli particolari. Hanno fatto il giro del web le immagini dello scherzo tirato da Thuram a Pavard ieri a San Siro, dopo lo scintillante 4-0 dei nerazzurri all’Udinese.

Lo scherzo di Thuram a Pavard a fine gara

Nonostante l’infortunio che lo tiene fermo da 35 giorni (la speranza è che possa tornare disponibile prima di Natale, forse già la settimana prossima) Pavard era assieme ai compagni ieri, con un’inconsueto outfit bianco. Il difensore a fine partita dopo il 4-0 all’Udinese ha corso per il campo e voleva andare sotto la curva a salutare. Camminando all’indietro non si è accorto che alle sue spalle si era accovacciato Thuram con l’intento di farlo cadere. La curva grida per avvertirlo, lui cade: silenzio per paura si sia fatto male ma il giocatore si rialza subito e scherzosamente va a rincorrere il compagno.

Inzaghi sorride sul siparietto di Pavard

L’episodio è stato commentato con una battuta anche dal tecnico Simone Inzaghi che ha detto: “Pavard ha voluto far vedere che stava bene”. Tra i tifosi però, oltre al divertimento per la scenetta, anche un po’ di paura per le conseguenze che avrebbe potuto avere una caduta improvvisa per un giocatore reduce da infortunio.

I nuovi arrivi hanno conquistato subito il popolo nerazzurro

Fioccano i commenti sul web: “Che burloni! Che mattacchioni! Si vede che il gruppo è unito..e che sintonia con la curva! È la dimostrazione che lo spogliatoio rema dalla stessa parte e sono tutti consapevoli che nessuno può scalfire le loro certezze” e poi: “Tutto molto carino ma quando è cascato all’indietro sopra a Thuram sinceramente mi è preso un colpo” e anche: “A uno che esce da un infortunio, proprio sto scherzo?”

C’è chi osserva: “la verità è che Marcus Thuram ha portato un vento di allegria, freschezza e gioia a tutto il gruppo” e poi: “Pavard ha un attaccamento pazzesco verso i colori dell’Inter. A memoria non ricordo un giocatore che è arrivato con una voglia matta di nerazzurro. Il nostro Benji è veramente interista”. Infine la chiosa sarcastica: “Quand’è caduto Pavard temevo fosse un altro rigore per l’Inter“.