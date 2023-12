Inter-Udinese, moviola: Giallo sul rigore ai nerazzurri, perché ha deciso il Var

La prova dell’arbitro Di Bello a San Siro analizzata ai raggi X dall’ex arbitro Graziano Cesari a Mediaset e dall’esperto di Dazn Luca Marelli

10-12-2023 09:15

Doveva riscattarsi l’arbitro Di Bello, designato da Rocchi per Inter-Udinese: una stagione con troppi alti e bassi finora questa per l’arbitro brindisino che pure è uno degli esponenti di punta della squadra arbitrale. Di Bello la settimana scorsa era stato fermato per la prova incerta in Milan-Fiorentina (non l’unica visto che ancora si ricordano i suoi errori in Juve-Bologna) ed ora è stato riproposto con una big.

Nel corso dell’ultima stagione è stato il fischietto italiano con la media falli più alta in campionato (28,55). Alta anche la media di ammonizioni a gara (5 cartellini gialli a partita), per un totale di 55 cartellini gialli estratti in tutto il campionato. Da conteggiare anche 2 espulsioni, con una media di 0,18 cartellini rossi estratti. ma come se l’è cavata ieri al Mezza?

I precedenti di Di Bello con le due squadre

Il bilancio con i nerazzurri era clamorosamente positivo: in 13 precedenti con l’arbitro pugliese (tra Serie A e Coppa Italia), erano arrivate 9 vittorie e 4 pareggi, senza alcuna sconfitta. L’ultimo incrocio risaliva al 22 maggio 2022, quando a San Siro l’Inter sconfisse la Sampdoria per 3-0,

Di Bello ha ammonito un giocatore e i due tecnici

Coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Di Monte, con Prontera IV uomo, Mazzoleni al Var e Abbatista all’Avar l’arbitro ha ammonito solo un giocatore, Joao Ferreira più i due tecnici Simone Inzaghi (I) e Gabriele Cioffi (U). Recupero: 2′ – 4′-

Inter-Udinese, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 35’ trattenuta di Pérez su Lautaro Martinez in area di rigore. Non interviene Di Bello che attende il responso del VAR e Mazzoleni dà il rigore in favore dei nerazzurri. Intanto viene ammonito Simone Inzaghi che chiedeva anche il giallo ai danni di Pérez. Al 69’ segna Lucca ma era in fuorigioco sulla respinta di Sommer sul tiro di Lovric.

Per Cesari è un rigore solare

In tanti hanno protestato per l’entità della trattenuta su Lautaro Martinez e l’utilizzo del VAR. A fare chiarezza è Graziano Cesari. L’esperto di Mediaset non ha dubbi: “Quello su Lautaro è un rigore solare. L’attaccante argentino era in posizione di vantaggio sulla corsa e ha subito fallo. Chiaro ed evidente errore sfuggito all’arbitro Di Bello”.

Anche per Marelli il penalty va dato

Dello stesso avviso anche il moviolista di Dazn, Luca Marelli, che spiega: «La trattenuta avviene al centro dell’area di rigore e il giocatore non ci sarebbe mai arrivato sul pallone, ma viene punita la platealità del fallo, una trattenuta evidente, il fallo c’è tutto. Queste trattenute plateali vengono punite sempre e si è visto in stagione. Anche in un Frosinone-Sassuolo. In una partita di medio livello si vede poche volte l’episodio, ma anche in quel caso è stato punito. Giusto non ammonire, non c’era il possesso del palla e difficilmente l’attaccante dell’Inter sarebbe arrivato su quella palla». Alla fine, dunque, nessuna decisione arbitrale ha influito su Inter-Udinese.