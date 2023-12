Da Inter - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:43

Udinese in partita solo nei primi minuti, quando ha sfiorato il gol con Pereyra, poi non é mai riuscita a reagire e impensierire Sommer tranne sull'azione del gol annullato di Lucca per fuorigioco.22:43

Sul 3-0, l'Inter controlla senza subire praticamente mai la squadra di Cioffi, Lautaro Martinez cerca e trova il suo gol personale chiudendo la gara sul 4-0.22:42

L'Inter vince, convince e si riprende la prima posizione con un netto 4-0 sull'Udinese. Nerazzurri che fanno la partita dai primi minuti ma la sbloccano al 37' con il rigore di Calhanoglu, trovando poi le due reti con Dimarco e Thuram prima dell'intervallo.22:42

90'+4' FINISCE INTER - UDINESE! Poker per i nerazzurri, 4-0 il finale.22:40

90'+3' Si aspetta solo il triplice fischio finale, cross di Cuadrado, Lautaro e Arnautovic in ritardo.22:39

90'+1' Udinese molto lunga, tantissimi gli spazi per le ripartenze dell'Inter.22:37

90' Quattro i minuti di recupero.22:35

88' Prova di forza dell'Inter, soddisfazione personale anche per Lautaro Martinez che si é preso con la forza il pallone sulla trequarti e ha battuto l'incolpevole Silvestri.22:33

86' Sostituzione UDINESE: esce Jordan Zemura, entra Kingsley Ehizibue.22:31

86' Sostituzione UDINESE: esce Martín Payero, entra Oier Zarraga. 22:31

84' GOL! INTER - Udinese 4-0! Rete di Lautaro Martínez. La punta argentina strappa la palla a centrocampo, si invola e, dal limite, lascia partire una conclusione imprendibile per Silvestri. Gioia anche per il capocannoniere della Serie A.



84' Palla persa sanguinosa di Cuadrado, si lancia Zemura palla al piede ma l'esterno sbaglia l'ultimo tocco per Thauvin.22:28

83' Inzaghi cambia la posizione, Darmian da difensore sinistro, Carlos Augusto da quinto di centrocampo.22:27

82' Cross morbido di Cuadrado, non arriva in tempo sul secondo palo Arnautovic.22:26

81' AMMONITO Gabriele Cioffi. Giallo anche al tecnico dell'Udinese.22:25

80' Sostituzione INTER: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Stefano Sensi.22:25

79' Con Cuadardo a destra, si é spostato a sinistra Darmian, dimostrando la sua duttilità.22:24

78' Barella al centro per Arnautovic, l'ex Bologna cerca la torre ma Kabasele lo anticipa.22:23

77' Inter che ora aspetta, senza forzare, lasciando il possesso all'Udinese.22:21

75' Sostituzione UDINESE: esce Lorenzo Lucca, entra Florian Thauvin.22:20

73' PAYERO! Corner di Lovric, colpo di testa dell'argentino che termina a lato!22:19

71' Sostituzione INTER: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.22:16

71' Sostituzione INTER: esce Federico Dimarco, entra Juan Cuadrado.22:16

70' Non contento Inzaghi per il calo di tensione dei suoi, pronti nuovi cambi.22:14

69' ANNULLATO IL GOL A LUCCA! Conclusione dal limite di Lovric che Sommer respinge male, la punta insacca il tap in ma Di bello indica il fuorigioco.22:14

67' Ritmi decisamente piú blandi, Inter che non ha bisogno di forzare la giocata e si gode il possesso palla.22:11

66' Scende sulla fascia anche Carlos Augusto, il suo cross respinto.22:11

64' Lovric prova subito il numero con uno stop a seguire per superare Carlos Augusto, sfera che termina sul fondo.22:09

62' Sostituzione UDINESE: esce Festy Ebosele, entra Thomas Kristensen.22:07

62' Sostituzione UDINESE: esce Lazar Samardžić, entra Sandi Lovrić.22:07

61' Ebosele rimane a terra dopo uno scontro con Dimarco: per Di Bello si puó continuare.22:06

59' PAYERO! Serpentina per l'argentino che, dal limite, lascia partire un destro a giro: palla alta sopra la traversa.22:05

57' Inzaghi concede riposo a Thuram e al rientrante Bastoni, minuti per Arnautovic e Carlos Augusto.22:04

56' Sostituzione INTER: esce Marcus Thuram, entra Marko Arnautović.22:02

56' Sostituzione INTER: esce Alessandro Bastoni, entra Carlos Augusto.22:01

55' Cross di Dimarco per Lautaro, chiude Kabasele: difesa dell'Udinese che fatica a limitare le offensive nerazzurre.22:00

53' Barella si gira bene al limite ma sbaglia la misura del tocco per Lautaro, con la sfera che si perde sul fondo.21:58

52' Festeggia nel frattempo San Siro, con i tifosi nerazzurri che si godono la ritrovata - momentanea - vetta della classifica.21:58

51' Ebosele entra in area e punta Dimarco, lo ferma l'esterno con l'aiuto di Bastoni.21:56

50' Inter che ha iniziato il secondo tempo sulle orme del primo, spingendo e cercando il gol.21:55

48' Barella cerca un difficile tacco per Thuram, intercetta Joao Ferreira.21:53

47' Bisseck in fuorigioco, Inzaghi che continua a chiedere ai suoi braccetti di difesa di spingere ed inserirsi.21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! Udinese che rientra con un corposo ritardo in campo, Di Bello conta i giocatori in campo e fischia l'inizio.21:50

Friulani che peró avevano anche sfiorato il gol con Pereyra, in due occasioni: El Tucu non é riuscito peró ad essere freddo sottoporta.21:35

Udinese che, dopo lo svantaggio, si scompone e subisce altre due reti: Calhanoglu serve a Dimarco un pallone che l'esterno scarica in rete di sinistro; Mkhitaryan trova Thuram che insacca il piú facile dei gol.21:35

Primo tempo dominato dall'Inter, che va negli spogliatoi in vantaggio per 3-0: i nerazzurri ci mettono 37' a sbloccare il match, con la rete su rigore di Calhanoglu con il penalty assegnato dopo il consulto di Di Bello con il VAR.21:33

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Inter - Udinese 3-0, in rete Calhanoglu, Dimarco e Thuram.21:32

45'+2' OCCASIONE INTER! Cross di Dimarco, Lautaro Martinez attacca bene il primo palo ma manda a lato!21:32

45'+1' Possesso palla dell'Inter, nerazzurri che ovviamente non hanno fretta visto i tre gol di vantaggio.21:31

45' Due i minuti di recupero.21:30

44' GOL! INTER - Udinese 3-0! Rete di Marcus Thuram. La squadra di Inzaghi chiude la partita, palla morbida di Mkhitaryan sul secondo palo per il francese che deve solo spingere la sfera in rete.



43' Gol che nasce dall'aggressività al limite dell'area di Calhanoglu, con il turco abile nel recupero e nell'immediato assist per Dimarco. Gol e passaggio vincente per l'ex Milan.21:29

42' GOL! INTER - Udinese 2-0! Rete di Federico Dimarco. Raddoppio nerazzurro, Calhanoglu trova l'esterno che, da posizione defilata, lascia partire un sinistro imprendibile per Silvestri.



41' Cross di prima intenzione di Thuram per il solito Dimarco, attento Joao Ferreira in chiusura.21:25

40' Nonostante lo svantaggio, non sembra cambiare l'atteggiamento dell'Udinese, che aspetta ancora nella propria metá campo l'Inter.21:24

38' L'Inter rompe l'equilibrio della gara trovando il vantaggio su rigore, decisiva la trattenuta di Perez su Lautaro e la freddezza dl dischetto di Calhanoglu.21:22

37' GOL! INTER - Udinese 1-0! Rete su Rigore di Hakan Çalhanoğlu. Il turco spiazza Silvestri con un preciso diagonale, Inter in vantaggio!



36' AMMONITO Simone Inzaghi. Giallo al tecnico per essere uscito dalla sua area tecnica.21:21

36' RIGORE PER L'INTER! Di Bello va al monitor a rivedere le immagini e indica gli undici metri!21:20

35' Check del VAR sul contatto tra Perez e Lautaro Martinez: Di Bello attende le indicazioni dalla sala.21:19

34' Cross di Dimarco, Lautaro non arriva sul pallone: El Toro chiede il rigore per un trattenuta di Perez.21:18

33' Angolo per l'Inter: allontanato il traversone di Calhanoglu, ci prova Mkhitaryan che manda alto.21:17

31' Stupendo controllo volante di Dimarco in area, il suo cross é messo in angolo da Walace.21:16

29' Kabasele chiede all'arbitro di fermare il gioco, il centrale si siede a terra dolorante alla testa.21:14

28' Altra conclusione dalla distanza dell'Inter, Calhanoglu di potenza con Kabasele che respinge di fronte.21:13

26' Grande azione dell'Inter, apertura di 40 metri di Lautaro per Dimarco che, in area, controlla male e lascia intervenire Joao Ferreira.21:11

25' CALHANOGLU! Conclusione di collo pieno del turco, palla di poco a lato.21:10

24' Continua il possesso palla dell'Inter, 75% per i nerazzurri fino a questo momento.21:10

22' THURAM! Cross di Bastoni, il francese, solo sul secondo palo, manda di testa a lato.21:07

21' Darmian rasoterra per Thuram, il controllo del francese si trasforma in tiro, facile la presa per Silvestri.21:06

20' Cioffi continua ad indicare ai suoi di spingere sulla destra, alle spalle di Dimarco che, come spesso succede, é molto alto sulla fascia.21:05

19' ANCORA PEREYRA! Ebosele sgasa sulla fascia, cross basso per El Tucu che calcia male da ottima posizione.21:04

18' Dimarco per Lautaro, gran stop a seguire dell'interista ma altrettanto positiva la chiusura di Perez.21:03

17' Ebosele trova il cross ma anche Sommer pronto in presa alta.21:02

16' Pallone in profonditá per Barella, Silvestri non esce permettendo il cross all'ex Cagliari: alla fine blocca il portiere.21:01

15' PEREYRA! Si vede anche l'Udinese, Samardzic palla al piede entra in area e crossa basso, l'argentino di prima intenzione calcia di poco a lato.21:01

13' AMMONITO João Ferreira. Intervento duro e in ritardo su Bastoni. 20:59

13' DIMARCO! Palla per Bisseck che, dal fondo, trova il cross per il rimorchio del quinto: conclusione di prima intenzione, para Silvestri.20:58

12' Barella fermato in area, non protesta l'ex Cagliari che si é visto chiudere da Joao Ferreira al momento del tiro.20:58

10' PALO DI LAUTARO MARTINEZ! Cross di Dimarco, El Toro anticipa tutti sul primo palo ma colpisce in pieno, di testa, il legno lontano.20:55

9' Spinge con forza l'Inter, Udinese che non riesce ad uscire.20:54

8' Inserimento di Bastoni, cross basso per Thuram che viene anticipato da Kabasele.20:53

7' Gran colpo di tacco di prima di Barella, Thuram anticipato da Perez.20:52

5' Angolo per l'Inter: Lautaro conclude di potenza in mischia, azione ferma per un fallo in attacco di Bastoni su Silvestri.20:51

4' Calhanoglu lascia il piede colpendo Lucca, richiamo per lui.20:49

3' Udinese che aspetta nella propria metá campo, é l'Inter a fare la partita.20:48

2' Lautaro Martinez scarica per Thuram, conclusione debole del francese che non impegna Silvestri.20:47

1' INIZIA INTER - UDINESE! Primo pallone per i bianconeri.20:46

Dirige il match l'arbitro Marco Di Bello.20:07

L’Inter ha registrato una differenza tra gol fatti (33) e subiti (sette) di +26 dopo le prime 14 gare stagionali in questo campionato e non ha mai fatto meglio a questo punto di un torneo di massima serie (+26, frutto di 38 gol segnati e 12 subiti, anche nel 1933/34).20:07

Cioffi con Lucca unica punta, El Tucu Pereyra alle sue spalle da trequartista. A centrocampo Samardzic con Walace e Payero; in difesa spazio a Kabasele e Joao Ferreira.20:06

Inzaghi schiera dal primo minuto Bissek e Bastoni in difesa, con Darmian che scala nella linea di centrocampo. Nessuna sorpresa in attacco: Lautaro Martinez in coppia con Thuram.20:04

La formazione dell'UDINESE: (3-5-1-1), Silvestri - Perez, Kabasele, Joao Ferreira - Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura - Pereyra - Lucca. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ake, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kristensen, Pafundi.20:03

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2), Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Agoumé, Stabile, Sanchez.20:01

Inter e Udinese si sono affrontate 100 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 51 volte, l'Udinese ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 27.19:39

Questo sabato di grande calcio della Serie A si chiude con la sfida a San Siro tra Inter e Udinese: i nerazzurri vogliono i tre punti per riprendersi la vetta, i bianconeri per allontanare la zona retrocessione.19:39