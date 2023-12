Le partite di oggi: Champions League, 6a giornata. Dove vedere Inter-Real Sociedad e Napoli-Braga

Il programma completo del sesto turno della Champions League: oggi 12 dicembre in campo Inter e Napoli, domani 13 dicembre tocca a Milan e Lazio

Ultimo aggiornamento 11-12-2023 10:56

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Si torna in campo per il sesto e ultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League. Oggi, martedì 12 dicembre, scenderanno in campo Inter e Napoli, che affronteranno rispettivamente Real Sociedad e Braga: fischio d’inizio alle 21 per entrambe le sfide. Domani, invece, sarà il turno della Lazio, sopite dell’Atletico Madrid, e del Milan che calcherà il prato del St. James’ Park di Newcastle.

Le partite di oggi martedì 12 dicembre

L’Inter, che ha perso solo una delle ultime dieci gare della fase a gironi di Champions, ospiterà al Meazza il Real Sociedad. La squadra di Simone Inzaghi è già qualificata agli ottavi, ma contro la squadra di Alguacil in palio c’è il primo posto del gruppo D. Il fischio d’inizio è fissato alle 21.

Allo stesso orario, scenderà in campo anche il Napoli, che allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il Braga. L’obiettivo per la formazione di Walter Mazzarri è quello di blindare il secondo posto del gruppo C e per riuscire nell’intento basterà anche solo un pareggio.

fai qui il tuo abbonamento a Now

Testa anche alla sfida tra Lens e Siviglia, dove nessuna delle due può raggiungere gli ottavi di finale. Per entrambe le squadre, restano vive le speranze per un posto in Europa League. Al Manchester United, invece, servirà non solo vincere contro il Bayern ma anche sperare in un pareggio nella sfida tra Copenhagen e Galatasaray per poter staccare il pass per la fase successiva. In campo anche il Real Madrid, ospite dell’Union Berlino: nessuna particolare pressione per gli uomini di Ancelotti, già certi del primo posto dopo il 4-2 rifilato al Napoli.

18.45 Lens-Siviglia (Sky, NOW, Infinity+) 18.45 Psv-Arsenal (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 FC Copenhagen-Galatasaray ( Sky, NOW, Infinity+) 21.00 INTER-REAL SOCIEDAD (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Manchester United-Bayern (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 NAPOLI-BRAGA (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Salisburgo-Benfica (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Union Berlino-Real Madrid (Sky, NOW, Infinity+)

Le partite di domani mercoledì 13 dicembre

Alle 21, la Lazio affronterà l’Atletico Madrid al Metropolitano Stadium. Gli uomini di Sarri sono già certi del passaggio agli ottavi, ma contro la squadra di Simeone si giocheranno il primo posto nel gruppo E. Allo stesso orario scenderà in campo anche il Milan, fanalino di coda del gruppo F. La squadra di Pioli scenderà in campo contro il Newcastle e dovrà guardare anche sul campo del PSG per poter sperare nella qualificazione: per i rossoneri l’imperativo sarà vincere e sperare che i francesi vengano mandati ko dal Borussia Dortmund.

fai qui il tuo abbonamento a Now

Porto e Shakhtar, invece, si giocheranno la qualificazione proprio in quest’ultima giornata della fase a gironi. Entrambe le squadre sono a quota 9 punti nel girone H, a -3 dal Barcellona capolista. Proprio gli spagnoli saranno ospiti dell’Anversa dove basterà conquistare un punto per assicurarsi il primo posto.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

18.45 RB Lipsia-Young Boys (Sky, NOW, Infinity+) 18.45 Stella Rossa-Manchester City (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Anversa-Barcellona (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 ATLETICO MADRID-LAZIO (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Celtic-Feyenoord (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Dortmund-PSG (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 FC Porto-Shakhtar (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 NEWCASTLE-MILAN Amazon Prime Video

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.