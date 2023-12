Milan ko con l'Atalanta, tifosi inviperiti: chiesto l'esonero di Pioli, nel mirino pure arbitro e calciatori

Bufera tra i tifosi del Milan al termine della partita con l'Atalanta: Pioli bersagliato dalle critiche per le sue scelte e per l'assenza di gioco, ma non è l'unico.

09-12-2023 20:25

Ancora un passo falso per il Milan, che dopo due vittorie consecutive affonda nel finale a Bergamo contro l’Atalanta. Finisce 3-2 per i nerazzurri, che trovano il gol decisivo a una manciata di secondi dal termine grazie a un clamoroso colpo di tacco di Muriel. Sui social, tra i tifosi rossoneri, è bufera. Violentissima e asprissima. Il colpevole numero uno, secondo il popolo milanista, è il tecnico Pioli. Ma ce n’è anche per i calciatori, giudicati non all’altezza, e per l’arbitro La Penna.

Atalanta-Milan, i giudizi dei tifosi a metà gara

Al termine del primo tempo, chiuso sull’1-1 grazie a una zampata di testa di Giroud un attimo prima dell’intervallo, scattano i primi processi. Alfonso è categorico: “Milan come al solito lento e senza gioco, non si può giocare sui rinvii di Maignan che ha toccato più palloni di tutti. Pioli fatti le valigie e vattene, almeno con un altro allenatore vedremo un po’ di gioco e qualche tiro in porta”. Diverso il giudizio di Salvatore: “Il Milan è una squadra generosa, gioca e lascia giocare, quello che manca è la fortuna”. Ma altri tifosi sono caustici: “Non abbiamo gioco, viviamo sui colpi dei singoli”. E ancora: “Con questo gioco non andiamo da nessuna parte”.

Milan, delusione al fischio finale: ennesimo ko

Al fischio finale i processi si trasformano in sentenze. Michele è tra i più afflitti: “Siamo allo sbando, i calciatori non seguono più l’allenatore. Povero Milan”. Dario confida nel mercato: “Aspettiamo gennaio con i nuovi acquisti per poter rimanere in zona Champions”. C’è chi se la prende con l’arbitro per non meglio precisate ingiustizie: “Arbitro da denuncia, aspettiamo la società”. E c’è chi invece rende merito agli avversari: “Risultato giustissimo, l’Atalanta ha meritato”. Non sono pochi quelli che se la prendono con Calabria, espulso nel recupero: “Davvero un bel capitano, ha lasciato in dieci la squadra nel momento meno opportuno”.

Milanisti compatti: chiesto l’esonero di Pioli

Quasi tutti concordi, i tifosi del Milan, nel chiedere invece l’esonero di Pioli. “A continuare con questo signore che fa giocare tutti fuori ruolo non credo che ci sia un futuro”, scrive un fan. “Teniamoci sempre Pioli, mi raccomando”, ironizza un altro. “C’è speranza che presenti le dimissioni?”, chiede tra il serio e il faceto un altro supporter. E ancora: “Subito via Pioli”. Oppure: “Salutate Pioli”. E c’è chi inizia a ripetere come un tormentone: “Conte Conte Conte“.