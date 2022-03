Champions League, Onana sbaglia e il Benfica passa ai quarti

15-03-2022 23:23

Colpo esterno del Benfica ad Amsterdam negli ottavi di finale di Champions League. I lusitani, dopo il 2-2 dell’andata, vincono in casa dell’Ajax per 1-0 e conquistano il pass per i quarti di finale. Successo di misura per gli uomini di Verissimo che si accontentano della rete di testa di Nunez per sorridere e superare il turno.

A prendersi la scena della partita è pero il prossimo portiere dell’Inter Onana, che in occasione del gol qualificazione del Benfica ha commesso l’ennesimo errore della propria stagione. L’estremo difensore camerunese ha infatti sbagliato l’uscita sulla punizione calciata da Grimaldo e ha lasciato Darwin Nunez libero di incornare in rete. Assedio nel finale di gara, ma Ten Hag e i suoi salutano la Champions League dopo 180′ di fuoco contro i portoghesi.

OMNISPORT