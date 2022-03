Milan, talento scuola Ajax l’alternativa al riscatto di Florenzi 

03-03-2022 12:28

Non c’è solo Sven Botman, olandese del Lille, nel mirino del Milan come obiettivo di mercato per la prossima stagione. Paolo Maldini, infatti, sta pensando di cambiare qualcosa anche sulle fasce del reparto difensivo, in particolare a destra.

Dato che Davide Calabria viene considerato un intoccabile da dirigenza e staff tecnico, gli interrogativi di Maldini si concentrano su Alessandro Florenzi, arrivato l’estate scorsa in prestito dalla Roma: a fine stagione, infatti, il Milan dovrebbe riscattare il giocatore con il pagamento di 4,5 milioni di euro ai giallorossi. Maldini, però, sta riflettendo su una soluzione alternativa, più vicina alla politica dei giovani adottata dal club rossonero negli ultimi anni.

Mazraoui o Florenzi per il Milan

Secondo Tuttosport, infatti, il Milan sarebbe tornato a interessarsi fortemente a Noussair Mazraoui, 24enne esterno difensivo dell’Ajax che lascerà il club di Amsterdam a fine stagione a parametro zero. Mazraoui, nazionale marocchino con passaporto olandese, è un giocatore di indubbio talento, un esterno forte fisicamente ma soprattutto dotato di ottima tecnica, affinata nella sua lunga trafila nelle giovanili dell’Ajax.

Un giocatore che tecnicamente si sposerebbe alla perfezione con il gioco del Milan. Il problema principale legato al suo arrivo è l’appartenenza di Mazraoui alla scuderia di Mino Raiola, procuratore con cui il club rossonero ha avuto non pochi problemi a trattare negli ultimi anni: basti pensare all’addio di Gigio Donnarumma.

Tifosi rossoneri divisi

Tra Florenzi e Mazraoui i tifosi del Milan hanno parecchi dubbi. “Su Mazraoui sembra che il Barcellona sia avanti… poi certo che mi piacerebbe: può giocare su entrambi le fasce e rappresenterebbe un upgrade assoluto rispetto a Calabria e Florenzi”, commenta Paolo su Facebook. “A prescindere da Florenzi, Mazraoui sarebbe utile anche a sinistra”, aggiunge Michele.

“Io voto Florenzi, molto più affidabile”, fa invece da contraltare Andrea. E Paolo S. lo segue a ruota: “Florenzi non si tocca”, scrive il tifoso. Per Fabio il problema riguardante Mazraoui è un altro: “Mazraoui è più forte di Florenzi, non ci sono dubbi. Il guaio è che è di Raiola”. E Antonio chiosa: “Basta gente di Raiola!”.

