Inter, Onana saluta l'Ajax: "Il mio tempo qui è finito"

28-02-2022 18:01

Il prossimo portiere dell’Inter Andre Onana, che attualmente sta concludendo il proprio contratto con l’Ajax, ha parlato ai microfoni di NOS in pratica salutando la società e dicendosi pronto per una nuova sfida. Queste le sue parole:

“Ho fatto il massimo per questo club, quindi che sia importante per per me cercare una nuova sfida. Credo che sia un mio diritto firmare o non firmare un nuovo contratto. Alla fine la vita gira attorno al fare delle scelte. Io credo di aver fatto un grande lavoro per questo club per tanti anni e adesso credo che il mio tempo all’Ajax sia finito”.

