Champions League, ottavi di finale: sorteggio fortunato per Inter e Juventus

13-12-2021 12:42

Si sono appena conclusi a Nyon, in Svizzera, i sorteggi per gli ottavi di finale di UEFA Champions League 2021/2022. Grandi partite ci aspettano in questa fase, con gli unici paletti imposti secondo i quali non si potevano affrontare squadre dello stesso paese o provenienti dallo stesso giorno.

Sorteggio fortunato per Inter e Juventus, che si evitano le squadre più pericolose e hanno una grande chance di passare ai quarti. L’Inter di Simone Inzaghi, seconda nel proprio girone dietro al Real Madrid, affronterà l’Ajax di Ten Hag con l’andata a San Siro e il ritorno all’Amsterdam Arena. La Juventus invece, qualificata come prima davanti ai campioni in carica del Chelsea, se la vedranno contro lo Sporting Lisbona.

Sorride Allegri, anche se negli ultimi anni i bianconeri sono usciti con squadre di pari livello rispetto ai portoghesi (Ajax, Lione e Porto). Grande partita tra Atletico Madrid e Bayern Monaco, tra due squadre molto solide e con grandi attaccanti. Spettacolo assicurato anche nella sfida tra PSG e Manchester United, Messi contro Ronaldo: uno dei due fuoriclasse uscirà agli ottavi.

Ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi:

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid-Bayern Monaco

Salisburgo-Liverpool

INTER-Ajax

Sporting Lisbona-JUVENTUS

Chelsea-Lille

PSG-Manchester United

OMNISPORT