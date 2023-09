Champions League, Pioli: "Al posto di Leao avrei spaccato la porta"

Il tecnico del Milan dopo il pareggio con il Newcastle: "Preoccupato per Maignan"

20-09-2023 15:26

Stefano Pioli, subito dopo lo 0-0 interno con il Newcastle alla prima di Champions, suddivide le proprie emozioni: “Sono al 33% soddisfatto per la prova, al 33% dispiaciuto per il risultato e al 33% preoccupato per le condizioni di Maignan”. Pioli entra nel dettaglio: “Ci è mancato il colpo del ko, ma mi tengo tutto il resto. Abbiamo fatto più di loro a livello di intensità. Dispiace non aver vinto la prima del girone, perché è un raggruppamento tosto e non possiamo essere contenti del risultato”. Sulle condizioni del portiere, uscito a 10′ dalla fine per infortunio, Pioli chiude: “Domani faremo delle valutazioni, ma non so se potrà giocare sabato. Dice di aver sentito qualcosa, ma lieve. Vedremo. Io avrei spaccato la porta, ma forse avrei tirato fuori”. (NPK)