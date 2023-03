Champions League, Porto-Inter: arbitra Marciniak

La gara di ritorno degli ottavi di finale è in programma martedì 14 marzo alle 21 allo stadio Do Dragao

12-03-2023

Sarà l’esperto arbitro polacco Szymon Marciniak a dirigere Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 14 marzo alle ore 21 allo stadio Do Dragao. Ad assistere il fischietto polacco ci saranno i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var ci sara’ Tomasz Kwiatkowski, supportato da Bartosz Frankowski.

Nella gara di andata, a San Siro, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno prevalso per 1-0, dunque hanno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. In caso di vittoria del Porto con un gol di scarto, si andrebbe ai supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.